Erdemli üreticilerine 259 bin domates fidesiyle maliyet desteği

Dağıtım ve kapsamı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2026 projeleri çerçevesinde Erdemli Kocahasanlı Mahallesi'nde düzenlenen programla 200 üreticiye toplam 259.200 adet sofralık domates fidesi dağıttı. Destek, üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmeyi ve yerel üretimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Fidelerin dağıtımına belediyenin ilgili daire başkanları, müdürleri ve personeli, Erdemli Koordinasyon Şube Müdürlüğü yetkilileri, meclis üyeleri, Erdemli Ziraat Odası yönetimi, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı. Fideler; Üçtepe, Kocahasanlı, Alata, Karakeşli, Karyağdı, Kayacı, Koyuncu, Türbe, Yarenler, Yüksek, Kızkalesi, Limonlu ve Merkez mahallelerindeki üreticilere ulaştırıldı.

Proje kapsamında bir fidenin toplam maliyeti 19,69 TL olarak belirlenirken, üreticiler fide başına 5,90 TL ödüyor; kalan kısmı belediye tarafından yüzde 70 oranında hibe edildi.

belediyenin hedefleri ve üreticiye verdiği mesaj:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, belediyenin 2019'dan bu yana bölgeye özgü tarımsal faaliyetlere destek verdiğini belirtti. Dağıtım töreninde yaptığı konuşmada Şahutoğlu, üreticilerin karşılaştığı satış ve maliyet sorunlarını hatırlatarak, projenin amacını şu sözlerle özetledi: "Üretim zaten zor. Sizler zor şartlarda mücadele ediyorsunuz. Ederinde satamadığınız ürünler sorun olarak önünüze geliyor. Biz de bu bilinçle tarımsal girdi maliyetinin bir miktar azalması amacıyla en azından domates fidesi desteğinde bulunmak istedik. Yüzde 70'ini belediyemiz, yüzde 30'unu üreticimiz karşılıyor."

Şahutoğlu, üreticilere fideleri toprakla buluşturduktan sonra bereketli bir sezon temennisinde bulunarak, desteğin yalnızca fideleri ulaştırmakla sınırlı kalmayıp tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

diğer destekler ve devam eden projeler:

Şahutoğlu, Erdemli genelinde belediyenin sağladığı diğer desteklere de değindi. Buna göre üreticilere 167.881 fide, fidan ve soğan desteği verildi; 93.108 metre sulama borusu, 41 adet makina ve ekipman desteği sağlandı. Konargöçer Yörük topluluklarına 39 su tankeri, 217 üreticiye güneş paneli desteği sunuldu.

Ayrıca, "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim" projesinden 39 üretici yararlandı; yaklaşık 40 arı yetiştiricisine 30'ar kovan desteği verildi. Küçük ölçekli büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik "Süt Soğutma Tankı" projesi ile balıkçılara yönelik balıkçılık malzemesi seti desteği de sürdürülen uygulamalar arasında yer alıyor.

Belediye yetkilileri, bu tür desteklerin üretimin sürekliliğini sağlamaya ve Erdemli'nin tarımsal gücünü artırmaya yönelik adımlar olduğunu belirterek, ortak projeler ve fikirlerle üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Üreticilere bereketli bir sezon dileğiyle program sona erdi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ERDEMLİ’DE 200 ÜRETİCİYE YÜZDE 70 HİBELİ TOPLAM 259 BİN 200 ADET SOFRALIK DOMATES FİDESİ DAĞITILDI.