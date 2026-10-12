Erdemli’de motosikletle otomobil çarpıştı: bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

kaza yerindeki ilk bilgiler:

Mersin'in Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda meydana gelen kazada, iddialara göre H.K. yönetimindeki 07 AOS 777 plakalı otomobille, sürücüsü B.Y. olan plakasız motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Mehmet Tezcan yola savrularak ağır yaralandı.

yaralıların müdahalesi ve sevk:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Tezcan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü B.Y. ise daha ileri tedavi için Mersin'e sevk edildi.

soruşturma sürüyor:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazanın oluş şeklini belirlemeye yönelik çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer görgü tanıklarının ifadelerini, araçların konumunu ve trafik kayıtlarını değerlendiriyor.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI.