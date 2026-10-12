Dolar 49,3353 +0,15%
Euro 55,3357 +0,26%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.711,07 +0,35%
EUR/USD 1,1213 +0,07%
Brent Petrol 103,11 -1,54%
--°

Erdemli’de motosikletle otomobil çarpıştı: bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesi Erdemoğlu Bulvarı'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu arka yolcu Mehmet Tezcan yaşamını yitirdi, sürücü ağır yaralandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 06:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Erdemli’de motosikletle otomobil çarpıştı: bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

kaza yerindeki ilk bilgiler:

Mersin'in Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda meydana gelen kazada, iddialara göre H.K. yönetimindeki 07 AOS 777 plakalı otomobille, sürücüsü B.Y. olan plakasız motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Mehmet Tezcan yola savrularak ağır yaralandı.

yaralıların müdahalesi ve sevk:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Tezcan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü B.Y. ise daha ileri tedavi için Mersin'e sevk edildi.

soruşturma sürüyor:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazanın oluş şeklini belirlemeye yönelik çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer görgü tanıklarının ifadelerini, araçların konumunu ve trafik kayıtlarını değerlendiriyor.

MERSİN&#039;İN ERDEMLİ İLÇESİNDE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ...

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Osmaniyespor kafilesi dönüşte taşlı saldırıya uğradı
images

Kıskançlık tartışması can aldı; şüpheli Antalya'dan Konya'ya gidip teslim oldu
images

Kayseri Talas Bulvarı'nda çarpışma sonucu 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüs...
images

Pamukova'da kontrolü kaybeden hafif ticari araç çelik bariyere çarptı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsunspor'da birlik çağrısı: başkan alınan sonuçlardan rahatsız

Osmaniyespor kafilesi dönüşte taşlı saldırıya uğradı

Kıskançlık tartışması can aldı; şüpheli Antalya'dan Konya'ya gidip teslim oldu

Niğde'de on gün boyunca gastronomi, atölye ve konserler buluştu

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı