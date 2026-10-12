Pamukova'da kontrolü kaybeden hafif ticari araç çelik bariyere çarptı

D-650 karayolunda gece vakti kaza

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Teşvikiye mevkiinde, gece saatlerinde meydana gelen kazada bir hafif ticari araç çelik bariyere çarptı. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 54 AGN 044 plakalı araç, D-650 Karayolu Bilecik-Sakarya istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan çelik bariyere çarptı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yolun sağında durabildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, bilinci kapalı halde araçtan çıkarılan E.A. için ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı sürücü, müdahalenin ardından ambulansla Geyve Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hasar ve soruşturma:

Kazada araçta ve bariyerlerde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri adli tahkikat başlattı ve kazayla ilgili inceleme sürüyor. Yetkililer, sürücünün kontrol kaybı nedeniyle çarpmanın gerçekleştiğini bildirirken, trafik güvenliği ve bariyerlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler devam ediyor.

SAKARYA'DA D-650 KARAYOLU PAMUKOVA GEÇİŞİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK ÇELİK BARİYERLERE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.