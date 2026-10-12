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Kayseri Talas Bulvarı'nda çarpışma sonucu 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kayseri Talas Bulvarı'nda motosikletin otomobile çarpıp trafik levhasına vurması sonucu sürücü 50 metre sürüklendi; ağır yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 04:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri Talas Bulvarı'nda çarpışma sonucu 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kayseri'de motosiklet kazası: sürücü 50 metre sürüklendi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'nda meydana gelen kazada, bir motosiklet önce bir otomobile ardından kaldırımda bulunan trafik levhasına çarparak yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 38 AOT 016 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak önünde seyreden A.İ.M. yönetimindeki 38 ARG 479 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrularak kaldırımdaki trafik levhasına çarpıp sürüklendi ve yaklaşık 50 metre sonra durabildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan sürücü E.K., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından motosiklet çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE ÖNCE OTOMOBİLE ARDINDAN DA TRAFİK LEVHASINA ÇARPAN MOTOSİKLET...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE ÖNCE OTOMOBİLE ARDINDAN DA TRAFİK LEVHASINA ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ 50 METRE SÜRÜKLENDİ. KAZADA YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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