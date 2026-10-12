Kıskançlık tartışması can aldı; şüpheli Antalya'dan Konya'ya gidip teslim oldu

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde, birlikte yaşayan Canan Yıldırım ile Talha T. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iddialara göre Talha T. Yıldırım'ı darp etti ve yatakta boğarak öldürdü.

Olayın ardından şüpheli evden ayrıldı ve şehirlerarası yolcu otobüsü ile Antalya'dan Konya'ya gitti. Konya'da emniyete giderek teslim olan Talha T., burada polise cinayeti itiraf etti.

Soruşturma ve işlemler:

Konya'daki teslimiyet üzerine durum, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bildirildi. Ekipler söz konusu ikamete giderek yaptıkları incelemede Canan Yıldırım'ı yatak odasında ölü olarak buldu.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili ifadesi alınan Talha T. hakkında soruşturma başlatıldı; soruşturmanın detayları ve adli işlemler yetkili birimlerce yürütülüyor.

Olayda geçen adres, tarafların kimlikleri ve emniyet birimlerinin yerine getirdiği işlemler yetkililerce doğrulandı. Kovuşturma süreci ve otopsi sonuçları, cinayetin kesin nedeni ve sorumlulukların belirlenmesi açısından belirleyici olacak.

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE BİR KİŞİ ÇIKAN TARTIŞMADA EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA GİTTİĞİ KONYA’DA POLİSE TESLİM OLARAK CİNAYETİ İTİRAF ETİ.