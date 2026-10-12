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Samsunspor'da birlik çağrısı: başkan alınan sonuçlardan rahatsız

Başkan Yüksel Yıldırım, son beş maçın kaybedilmesinin ardından yönetim, teknik ekip ve taraftarlarla değerlendirmeler yapıp birlik çağrısında bulundu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 04:12

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Samsunspor'da birlik çağrısı: başkan alınan sonuçlardan rahatsız

Samsunspor'da son tablo ve başkanın çağrısı

Başkan Yüksel Yıldırım, takımın oynadığı son beş maçın tamamını kaybetmesinin ardından Samsun'da yönetim ve teknik ekiple detaylı değerlendirmeler gerçekleştirdiğini açıkladı. Yıldırım, alınan kötü sonuçlardan taraftarlar gibi kendisinin de rahatsız olduğunu belirterek eksikleri tespit ettiklerini ve hızlı adımlar atmaya başladıklarını söyledi.

yönetimin değerlendirmeleri:

Yıldırım açıklamasında, "Son iki gündür Samsun’da hem İcra Kurulumuz hem de teknik ekibimizle kapsamlı değerlendirmeler yapma fırsatım oldu ve son dönemdeki tabloyu tüm detaylarıyla masaya yatırdık" ifadelerini kullandı. Yapılan incelemelerde beklentilerin gerisinde kalındığı tespit edildi ve öncelikli müdahale gerektiren konular belirlendi.

taraftarlarla görüşme ve birlik mesajı:

Başkan, taraftar gruplarıyla yapılan samimi ve yapıcı görüşmelerden söz ederek, "Bilmenizi isterim ki alınan sonuçlardan en az sizler kadar ben de rahatsızım" dedi. Toplantıda kırgınlıkların geride bırakılması ve Samsunspor etrafında kenetlenme kararı öne çıktı. Ayrıca daha önce görevinden ayrılan Tonguç Ali Anıl ile istişarelerin tamamlandığı ve yolun bundan sonra da birlikte yürüneceği vurgulandı.

Yıldırım, camiaya birlik çağrısını yineleyip, bugünün ayrışma değil birleşme günü olduğunu belirtti: "İster taraftar gruplarımız olsun ister münferit taraftarlarımız, her biri bizim için aynı derecede değerli ve kıymetlidir." Yönetimin kararlı adımlar atacağını söyleyen başkan, olumsuz gidişatın ancak birlik ve dayanışma ile aşılabileceğine inandığını ifade etti.

OYNADIĞI SON 5 MAÇI KAYBEDEN SAMSUNSPOR&#039;DA BAŞKAN YÜKSEL YILDIRIM, ALINAN KÖTÜ SONUÇLARDAN...

OYNADIĞI SON 5 MAÇI KAYBEDEN SAMSUNSPOR'DA BAŞKAN YÜKSEL YILDIRIM, ALINAN KÖTÜ SONUÇLARDAN TARAFTARLAR GİBİ KENDİSİNİN DE MUTSUZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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