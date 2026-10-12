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Niğde'de on gün boyunca gastronomi, atölye ve konserler buluştu

Niğde Belediyesi'nin 6. Gastronomi Festivali 2-11 Ekim'de gerçekleşti; 10 gün boyunca 10 ülkeden yaklaşık 400 şef, atölyeler ve ücretsiz konserler vardı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 04:10

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Niğde'de on gün boyunca gastronomi, atölye ve konserler buluştu

6. Niğde Gastronomi Festivali 2-11 Ekim tarihlerinde tamamlandı

Niğde Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Niğde Gastronomi Festivali, 2-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerle on gün sürdü. Hazım Tepeyran Kültür Merkezi yanındaki Festival Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyon, gastronomi, kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getirdi.

Festival, Niğde’nin köklü mutfak kültürünü tanıtmayı hedefleyen pek çok farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yöresel yemek yarışmaları, gastronomi atölyeleri, workshoplar ve kültürel gösteriler ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Organizasyonun sloganı “Niğde’nin En Lezzetli ve En Eğlenceli 10 Günü”ydü.

Uluslararası katılımcılar ve atölyeler:

Festival uluslararası ölçekte de dikkat çekti; 10 ülkeden yaklaşık 400 şef Niğde’de bir araya geldi. Yerli ve yabancı şeflerin yanı sıra usta aşçılar, akademisyenler ve gastronomi öğrencileri de etkinliklerde yer aldı. Katılımcılar arasında gerçekleştirilen workshoplarda yemek hazırlama teknikleri, geleneksel tarifler ve sunum yöntemleri işlendi.

Gastronomi panellerinde Niğde’nin yemek kültürünün korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması konuları vurgulandı. Atölye ve gösteriler, hem profesyonellere hem de meraklı halka açık biçimde düzenlendi.

Yöresel lezzetler ve tarımsal ürünlerin ön plana çıkması:

Festival alanında kurulan stantlarda Niğde’ye özgü yemekler, geleneksel tatlar ve coğrafi işaretli ürünler ziyaretçilere sunuldu. Kentin tarımsal üretiminde önemli yere sahip patates, elma ve lahana başta olmak üzere yöresel ürünler öne çıktı.

Yerel üreticiler için fuar ortamı sağlayan etkinlikte, farklı bölgelerden gelen katılımcılar da kendi yörelerine ait lezzetleri ziyaretçilerle buluşturdu. Böylece hem üreticiler tanıtım fırsatı buldu hem de ziyaretçiler zengin bir tat yelpazesiyle karşılaştı.

Müzik, aile etkinlikleri ve ücretsiz konserler:

Festivalin en fazla ilgi gören kısmını gece programlarındaki ücretsiz halk konserleri oluşturdu. 10 gün boyunca süren konserlerde Kıraç, Murat Kekilli Bilal Sonses, Ömer Faruk Bostan, Melis Fis, Özgür Can Çoban, Ceren Sagu, Sagopa Kajmer, Sefo ve Pau sahne aldı.

Gündüzleri gastronomik etkinliklerin yürütüldüğü festival alanı, akşam saatlerinde müzik ve eğlence programlarıyla doldu. Konserler sırasında ziyaretçiler sevilen şarkılara eşlik ederken festival alanında renkli görüntüler oluştu.

Çocuklara ve ailelere yönelik oyun alanları, DJ performansları ve kültürel gösteriler de festivalin aile dostu yönünü güçlendirdi. Etkinlikler hem yerel halka hem de kent dışından gelen ziyaretçilere yönelik geniş bir program sundu.

Sonuç olarak 6. Niğde Gastronomi Festivali, müzikten mutfak sanatına, yerel üreticilerin tanıtımından uluslararası şef buluşmalarına kadar geniş bir yelpazede düzenlenen etkinliklerle on gün boyunca sürdü ve binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

NİĞDE’DE 10 GÜN BOYUNCA GASTRONOMİ VE EĞLENCE RÜZGARI ESTİ

NİĞDE’DE 10 GÜN BOYUNCA GASTRONOMİ VE EĞLENCE RÜZGARI ESTİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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