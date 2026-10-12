Osmaniyespor kafilesi dönüşte taşlı saldırıya uğradı

Osmaniyespor kafilesine dönüş yolunda saldırı

Yeni Mersin İdman Yurdu deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Osmaniyespor FK'nın takım otobüsü, dönüş sırasında taşlı saldırıya uğradı. Olayın yaşandığı anlar, otobüse ait araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırı sırasında şans eseri yolculardan veya ekipten yaralanan olmadığı belirtildi.

maç ve skor detayları:

Osmaniyespor FK, deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu'nu Ömer Şişmanoğlu'nun 21. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek uzun süren galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmanın ardından kafile, Osmaniye'ye dönmek üzere yola çıktı.

saldırı ve sonrası:

Dönüş yolunda gerçekleşen taşlı saldırı sonucu takım otobüsünün camları kırıldı. Kafile, saldırının ardından bir süre ilerledikten sonra yol kenarına çekildi; kırılan cam parçaları temizlendikten sonra yolculuk devam etti. Olayın tüm aşamaları araç kamerası görüntülerine yansıdı ve kayıtlar saldırı anının tespit edilmesine olanak sağladı.

Kulüp yetkilileri ve emniyet birimleri tarafından olayla ilgili açıklama veya soruşturma bilgisi henüz paylaşılmadı; yaşananlar, takımların deplasman güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi.

OSMANİYESPOR GALİBİYET DÖNÜŞÜ SALDIRIYA UĞRADI