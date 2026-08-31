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Erdoğan Bişkek'e gitti: Şanghay zirvesinde bölgesel güvenlik ve enerji gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi ve heyetiyle Bişkek'e gitti; 31 Ağustos-1 Eylül'de Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde güvenlik, enerji ve ikili temaslar öne çıkacak.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan Bişkek'e gitti: Şanghay zirvesinde bölgesel güvenlik ve enerji gündemi

Erdoğan Bişkek ziyaretini başlattı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı (ŞİT) Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan TC-TUR kuyruklu uçakla saat 09.00'da Ankara Etimesgut Havalimanı'ndan hareket etti.

Uğurlama töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Yakup Canbolat ile diğer ilgililer yer aldı. Erdoğan’a ziyarette Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran eşlik ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise İstanbul'daki toplantılarının ardından Bişkek’e geçecek.

Program ve liderler düzeyi katılım:

Ziyaret kapsamında Erdoğan, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek zirvede yer alacak. Cumhurbaşkanı, 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta gerçekleştirilecek oturuma hitap edecek ve zirve süresince diğer liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

Zirveye ŞİT üye ülkelerinin yanı sıra gözlemci olarak 2 ülke ve diyalog ortağı sıfatıyla 15 ülkeden temsilcilerin katılması bekleniyor. Toplantılar, üye ve ortakların temsil düzeyine göre geniş katılımlı formatta yürütülecek.

Gündem başlıkları ve beklentiler:

Zirve gündeminde İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, uluslararası sistemdeki güç dengeleri, yeni dünya düzeni ve çok kutupluluk gibi başlıklar yer alacak. Ayrıca terörizm, radikalleşme, sınır aşan güvenlik sorunları, ulaştırma koridorları, Orta Koridor ve enerji güvenliği konuları da tartışılacak.

Zirvede yapılacak görüşmelerin ardından alınacak kararların kamuoyuna Bişkek Bildirisi ile duyurulması bekleniyor. Türkiye cephesi, zirveden çıkacak kararlar ve ikili temaslar çerçevesinde bölgesel güvenlik ve enerji iş birliğini ilerletmeyi hedefliyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ZİRVESİ&#039;NE KATILMAK ÜZERE...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ZİRVESİ'NE KATILMAK ÜZERE KIRGIZİSTAN'IN BAŞKENTİ BİŞKEK'E GİTTİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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