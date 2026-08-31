Dolar 48,2588 +0,06%
Euro 55,9717 +0,18%
Bist 14.588,55 -0,36%
Altın Gram 6.964,16 -0,91%
EUR/USD 1,1593 +0,05%
Brent Petrol 90,13 +2,30%
--°

Batuhan Mumcu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliğine atandı, bakanlıktan ayrıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Cumhurbaşkanı kararıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliğine atandı; karar Resmi Gazete'de.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Batuhan Mumcu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliğine atandı, bakanlıktan ayrıldı

atama kararı ve yayımlanması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararı Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu görevinden ayrılarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliğine getirildi.

Resmi atama metninde yer alan düzenlemelerle birlikte kurumların üst düzey kadrolarında bir dizi değişiklik hayata geçirildi. Kararın yayımlanmasıyla atamalar yürürlüğe girdi.

kurumlara yapılan atamalar:

Karar kapsamında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz (Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı) atanırken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığı görevine Mehmet Koçyiğit getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliklerine ise Batuhan Mumcu, Enes Çakmak (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü), Celalettin Dinçer ve Liman Peker atandı. Kurum kararında yer alan diğer atamada, DHMİ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine kurumun Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Çakmak getirildi.

Atama paketiyle birlikte, Batuhan Mumcu resmî olarak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevinden ayrılmış ve yeni görevi olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliğine başlamış oldu.

ERZİNCANLI BATUHAN MUMCU, KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNDEN AYRILARAK BİLGİ...

ERZİNCANLI BATUHAN MUMCU, KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNDEN AYRILARAK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU ÜYELİĞİNE ATANMIŞ OLDU

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erdoğan Bişkek'e gitti: Şanghay zirvesinde bölgesel güvenlik ve enerji gündemi
images

Erdoğan'ın Kırgızistan ziyareti Şanghay gündemli
images

Üzümlü'de güvenlik önlemleri ve kalıcı çözüm arayışı
images

Bayrağın yanını boş bırakma tartışması: Balıkesir'de AK Parti'den sert tepki

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yazdan sonbahara geçişte çocuklar için pratik sağlık önlemleri

Zafer bayramında anlamlı buluşma: yüzlerce Bilecikli Çanakkale'yi gezdi

Bahçelievler’de 30 ağustos: kortejden PAU konserine birlik ve coşku

Damal'da gece fırtınası kökleri savurdu, köylüler seferber oldu

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı