Üzümlü'de güvenlik önlemleri ve kalıcı çözüm arayışı

Üzümlü'de inceleme ve koordinasyon:

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Üzümlü ilçesine yeni atanan Kaymakam Hacıosman Hökelekli'yi makamında ziyaret etti. Karaman ziyaretinde Hökelekli'ye yeni görevinde başarı dileyerek, ilçe halkına hayırlı hizmetlerde bulunmasını temenni etti.

Ziyarette ilçede meydana gelen toprak kayması nedeniyle vatandaşların tahliye edildiği alanın son durumu ele alındı. Karaman, bölgedeki gelişmelerin hassasiyetini vurguladı ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

ziyaret ve değerlendirme:

Karaman, konunun önemini AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile görüştüklerini söyleyerek, kurumlar arası koordinasyonun sağlandığını ifade etti. Tahliye edilen vatandaşların güvenliği ve ihtiyaçlarının öncelikli olduğuna dikkat çekti.

teknik inceleme ve kalıcı çözüm:

Önümüzdeki günlerde bölgede uzman teknik bilirkişiler ve yetkili ekiplerin inceleme yapmasının planlandığını aktaran Karaman, çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda yürütüleceğini vurguladı. Sürecin, kalıcı ve güvenli çözümler üretilene kadar ilgili kurumlarla takipçisi olacaklarını belirtti.

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