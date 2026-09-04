Erdoğan, Önen ailesinin acı gününde cenazede yer aldı

tören ve katılımcılar:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen’in kızı Fatma Zehra Önen için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılındı ve törene MİT Başkanı İbrahim Kalın, bakanlar ile çok sayıda siyasetçi, aile fertleri ve sevenleri iştirak etti.

Fatma Zehra Önen, Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı üçüncü sınıf öğrencisiydi. Geçen yıl geçirdiği bir operasyonun ardından rahatsızlanan Önen, hastanede tedavi altına alınmış; durumu ağırlaşınca hayatını kaybetmişti. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı, aile ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

erdoğan'ın taziye sözleri:

Namazın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatma Zehra kızımız gerçekten bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti, Rabbim bu çektiği çileyi onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını âli eylesin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah" ifadelerini kullandı ve aileye başsağlığı diledi.

defin ve vedâ:

Törenin ardından Fatma Zehra Önen, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Sarıyer Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye katılanlar, dualar eşliğinde genç öğrenciye son görevlerini yerine getirdi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ABDULKADİR EMİN ÖNEN'İN KIZI FATMA ZEHRA ÖNEN'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI. CENAZE NAMAZININ ARDINDAN FATMA ZEHRA ÖNEN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.