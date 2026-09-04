Murat Kılıç'tan Ümit Akdağ'a stadyumda hoş geldin ziyareti

Murat Kılıç'tan Ümit Akdağ'a ziyaret

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, yeni transfer Ümit Akdağ ile bir araya geldi. Transfer döneminin son gününde siyah-beyazlılara katılan savunma oyuncusu, dün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçti ve resmi sözleşmeyi imzaladı.

transfer süreci ve ilk idman:

Ümit Akdağ, Corendon Alanyaspor'dan transfer edildikten sonra bugün takımla ilk antrenmanına çıktı. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre oyuncu sağlık prosedürlerini tamamladıktan sonra antrenmana katıldı ve teknik ekip tarafından takip edildi.

asbaşkanın mesajı:

Bugün Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen buluşmada Murat Kılıç, genç oyuncuya Beşiktaş formasıyla başarı dileklerini iletti. Kılıç, Akdağ'ın kulübe önemli katkılarda bulunacağına inandığını ifade etti. Ümit Akdağ'ın Beşiktaş'ta 50 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA ASBAŞKAN MURAT KILIÇ, ÜMİT AKDAĞ İLE BİR ARAYA GELDİ