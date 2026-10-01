Erdoğan'dan fon sorunu için hakkı öne alan çözüm sözü

Erdoğan'ın TBMM açılış konuşmasında fon sorununa vurgu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de düzenlenen 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılış Programı’nda yaptığı konuşmada kamuoyunun dikkatini çeken bir taahhütte bulundu. Konuşma sırasında fon sorununa ilişkin olarak '(Fon Sorunu) Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz' ifadesini kullandı.

konuşmanın öne çıkan vurguları:

Erdoğan’ın sözleri, hakların korunması ve sorunun hızlı çözümü üzerinde yoğunlaştı. TBMM açılış platformunda yapılan bu açıklama, yetkililerin mevzuat ve uygulamaya ilişkin önceliklerini kamuoyuna net biçimde iletti. Kullanılan dil, sorunun çözümünde adalet ve sürat prensiplerinin öncelikli olacağını işaret ediyor.

sözlerin yorumu ve beklentiler:

Açıklama, fon sorununa ilişkin yaklaşımın temel çerçevesini ortaya koyuyor; ancak hangi adımların atılacağı ve sürecin takvimi konusunda detay verilmedi. Sözlerin ardından beklenti, ilgili kurumların yaptığı çalışmaların hızlandırılması ve hak sahiplerinin korunmasına yönelik somut adımların paylaşılması yönünde şekillenecektir.

TBMM’deki açılış konuşmasının bu bölümü, hem karar alıcılar hem de etkilenen taraflar için takip edilmesi gereken bir mesaj niteliği taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı ifade, 'hak' vurgusunu öne çıkarırken sürecin süratlendirileceğine dair bir taahhüt içeriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon Sorunu) Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz"