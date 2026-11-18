Erdoğan'ın TBMM grup toplantısındaki açıklamaları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında bazı kesimleri hedef alan sert ifadeler kullandı.

"Yolsuzluğa, hırsızlığa, belediye yağmacılarına, bizim burada söylemeye dilimizin varmadığı türlü rezilliklere utanmadan sahip çıkanlar bize ders veremez, bize laf söyleyemez"

söylemin hedefi:

Erdoğan, alıntısında yolsuzluk ve hırsızlık iddialarını "belediye yağmacıları" ifadesiyle birlikte anarak, bu tür uygulamaları savunanları ahlaki açıdan meşru görmediğini ifade etti. Sözleri, eleştiri ve hesap sorma makamlarının itibarını sorgulayan bir çerçeve çizdi.

mesajın yorumu:

Grup toplantısında yapılan bu vurgular, Cumhurbaşkanı'nın kamusal söyleminde sorumluluk ve ahlak temasını öne çıkarmaya devam ettiğini gösteriyor. Açıklama, parti içi destekçilere yönelik bir uyarı ve eleştiren kesimlere karşı tutarlı bir duruş olarak değerlendirilebilir.

Erdoğan'ın ifadesi, TBMM'deki konuşmanın özünü oluşturdu ve partinin önceliklendirdiği söylemlerin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yolsuzluğa, hırsızlığa, belediye yağmacılarına, bizim burada söylemeye dilimizin varmadığı türlü rezilliklere utanmadan sahip çıkanlar bize ders veremez, bize laf söyleyemez"