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Kastamonu’da bir haftalık jandarma operasyonunda bonzai ve esrar ele geçirildi, 2 tutuklama

Kastamonu'da 5-11 Ekim'de jandarma operasyonlarında metamfetamin, bonzai ve 122 gram kubar esrar ele geçirildi; 6 kişiden 2'si tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kastamonu’da bir haftalık jandarma operasyonunda bonzai ve esrar ele geçirildi, 2 tutuklama

operasyonun kapsamı:

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, ekipler arama ve takip çalışmaları sonucu çok sayıda madde ve delil ele geçirdi. Yapılan kontrollerde hem sentetik hem de bitkisel kaynaklı maddeler bulundu.

Aramalarda tespit edilen maddeler arasında 1 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 122 gram kubar esrar ve 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatının yer aldığı bildirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam 6 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleriyle ilgili soruşturma süreci devam ediyor.

Ele geçirilen miktarlar ve bulunan kullanım aparatları, soruşturmanın hem kullanıcıya yönelik tespitler hem de olası satışa ilişkin çalışmaları içerdiğini gösteriyor. Jandarma ekipleri, bölgedeki denetimleri ve istihbari çalışmaları sürdüreceklerini açıkladı.

Olay, Kastamonu’da kamu güvenliğini sağlama ve uyuşturucu ile mücadele çabalarının devam ettiğini ortaya koyuyor; adli süreç ilerledikçe soruşturma ayrıntıları yetkili mercilerce paylaşılacak.

KASTAMONU&#039;DA JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 6...

KASTAMONU'DA JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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