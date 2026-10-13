Taşköprü'de tarlada başlayan husumet kanlı sonla sonuçlandı

Olayın gelişimi:

Taşköprü ilçesi Akdeğirmen köyünde dün meydana gelen olayda, iddialara göre aralarında husumet bulunan Ç.A. ile Karasu ailesi fertleri arasında tarlada tartışma çıktı. Tartışmanın, pancar sökümü sırasında traktörle tarladan geçme meselesi nedeniyle alevlendiği belirtildi.

Çıkan kavgada yanında bulundurduğu tabanca ile ateş açan şüphelinin kurşunları, İlhan Karasu ile oğulları Sefa ve Ali Karasu ile kardeşi Halit Karasu'a isabet etti. Dört kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Soruşturmanın sonraki adımları:

Olayın ardından Ç.A., Alatarla Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak şüpheli Ç.A. ve babası M.A.'yı gözaltına aldı.

Gözaltındaki iki şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından her iki isim de Taşköprü Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay, köyde ve ilçede derin bir üzüntü ve tedirginlik yarattı; adli sürecin ilerlemesiyle birlikte resmi açıklamaların ve yasal işlemlerin takip edileceği bildirildi.

KASTAMONU'NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE HUSUMETLİ OLDUĞU VE TARLADA TARTIŞTIĞI 4 KİŞİYİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜREN ZANLI VE BABASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.