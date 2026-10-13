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Barışı askerle değil müzakereyle inşa etmeliyiz, siviller hedef alınamaz

Tülay Hatimoğulları, Yemen ve Suudi Arabistan'da sivillerin hedef alınmasını kınadı; Türkiye'nin asker yerine müzakere ve diplomasiyle arabuluculuk yapması gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Barışı askerle değil müzakereyle inşa etmeliyiz, siviller hedef alınamaz

Hatimoğulları: sivillerin hedef alınması kabul edilemez

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısında bölgedeki çatışmalara ilişkin güçlü bir uyarı yaptı. Yemen ve Suudi Arabistan'da yaşanan saldırılarda çok sayıda yurttaşın yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını belirten Hatimoğulları, Savaşlarda siviller hedefleniyor, bunu kabul etmek mümkün değil sözleriyle sivil kayıpların kabul edilemezliğini vurguladı. Hatimoğulları hem Yemen hem de Suudi Arabistan halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye'nin rolü: asker göndermek değil arabuluculuk yapmak:

Hatimoğulları, Türkiye'nin bölgeye asker veya çatışma değil, diplomasi ve müzakere ihraç etmesi gerektiğini savundu. Mecliste henüz Mekke Anlaşması hakkında ciddi bir tartışma veya hukuki zeminin oluşmadığını hatırlatan Hatimoğulları, bu anlaşma gerekçe gösterilerek Türkiye'den asker gönderme yönündeki tartışmalara dikkat çekti. Çatışmanın yeni çatışmalar doğurduğunu, müzakerenin ise barışı inşa ettiğini belirtti ve Türkiye'nin tarafları barış masasına oturtmak için arabulucu rolünü üstlenmesi çağrısında bulundu.

Hatimoğulları ayrıca 8 Ekim'de hareket yönetiminin Türkiye içindeki ve sınır bölgelerindeki çekilme kararının tarihi bir adım olduğunu anımsatarak, bu tür adımların kalıcı barışa katkı sağlayabileceğini söyledi. Barışın sağlanmasının tarafların karşılıklı sorumluluklarını yerine getirmesiyle mümkün olacağını vurguladı ve uluslararası toplumu çatışmasızlık için daha güçlü çaba göstermeye davet etti.

Kadın dosyaları, adalet talebi ve nafaka hakkı:

Hatimoğulları, kadınlara yönelik dosyaların kapanmasına izin verilmeyeceğini de dile getirdi. 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında bulunan Rojin Kabaiş'in bedeninin üzerinden iki yıl geçtiğini anımsatarak, aile ile kadın hareketinin faillerin bulunmasını talep ettiğini aktardı. Rojin'in bedeninde tespit edilen iki ayrı erkeğe ait DNA profillerinin kimlere ait olduğunun hala belirlenmediğini söyledi ve dosyaların "ölümü şüpheli" ibaresiyle kapatılmak istenmesine tepki gösterdi. Hatimoğulları, Gülistan Doku dosyası gibi vakalarda da hakikatin peşinde olunacağını ifade etti.

Ayrıca kadın hareketinin kazandığı nafaka hakkı ve medeni kanundaki bazı hakların tırpanlanmaya çalışıldığına dikkat çeken Hatimoğulları, bu hakların korunması için kadınların mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Toplantıda Hatimoğulları, karşılıklı saldırıların en fazla sivil masumları etkilediğini, bunun ülke olarak iyi bilinen bir gerçek olduğunu söyleyerek, taraflara saldırılara son verme çağrısı yaptı ve barış için müzakere yollarının kuvvetlendirilmesi gerektiğini yineledi.

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ (DEM PARTİ) EŞ GENEL BAŞKANI TÜLAY HATİMOĞULLARI, &quot;HEM...

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ (DEM PARTİ) EŞ GENEL BAŞKANI TÜLAY HATİMOĞULLARI, "HEM YEMEN HALKINA HEM DE SUUDİ ARABİSTAN'DA KATLEDİLEN İNSANLARI BURADA ANIYORUM. SİVİLLER KATLEDİLİYOR. SAVAŞLARDA SİVİLLER HEDEFLENİYOR, BUNU KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL. VE BURADAN YEMEN HALKINA VE SUUDİ ARABİSTAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİZİ VE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUM" DEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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