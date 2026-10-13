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Kahta'da şantiyeye yürürken çarpılan elektrik işçilerinden biri yoğun bakımda

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şantiyeye geçmeye çalışırken araç çarpan iki elektrik işçisinden birinin kalbi durdu; sürücü olay yerinden kaçtı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kahta'da şantiyeye yürürken çarpılan elektrik işçilerinden biri yoğun bakımda

Kaza ve müdahale

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, eski Kahta-Diyarbakır kara yolu Musa Peygamber Mezarlığı mevkisinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen iki elektrik işçisi bir aracın çarpmasına maruz kaldı. Olay, şantiye girişine yönelen işçilerin bulunduğu yol kesiminde gerçekleşti.

Çarpmanın etkisiyle kalbi duran 38 yaşındaki Kamuran Aydın'a olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Aydın, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; doktorların müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırıldı ancak hastanın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Diğer yaralı 27 yaşındaki İsmail Yıldız ise çarpmanın etkisiyle savrularak vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştu. Yıldız'ın da sağlık kuruluşunda tedavi altına alındığı belirtildi.

Olay yeri incelemesi ve güvenlik kameraları:

Kazada sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Olayın meydana geldiği kara yolunda inceleme yapılıyor.

Soruşturma ve takip:

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, mevcut görüntü ve bulguları değerlendirerek sürücünün tespit edilmesi ve kazanın oluş nedeninin aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayda yaralanan işçilerin sağlık durumları takip ediliyor.

KAHTA DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILAN AYDIN’IN, DOKTORLARIN MÜDAHALESİYLE KALBİNİN YENİDEN...

KAHTA DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILAN AYDIN’IN, DOKTORLARIN MÜDAHALESİYLE KALBİNİN YENİDEN ÇALIŞTIĞI VE HAYATİ TEHLİKESİNİN SÜRDÜĞÜ BELİRTİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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