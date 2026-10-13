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Tut'ta eğitimde güvenlik ve başarı için koordinasyon vurgusu

Tut Kaymakamı Abdülhamit Bağış'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda okul güvenliği, devamsızlık, akademik başarı ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tut'ta eğitimde güvenlik ve başarı için koordinasyon vurgusu

Toplantı gündemi ve amaçları:

Adıyaman’ın Tut Kaymakamı Abdülhamit Bağış başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda okul güvenliği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesine odaklanıldı. Toplantıda öğrencilerin devamsızlık durumları ile okul çevresinde alınması gereken güvenlik tedbirleri öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Öğrenci başarısı ve sosyal gelişim:

Katılımcılar, öğrencilerin akademik başarılarının artırılması ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için okulların yönetsel ve eğitimsel süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesiyle başarı ve devamlılık arasındaki ilişkinin yakından takip edileceği belirtildi.

Kurumlar arası koordinasyon ve izleme:

Toplantıda kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekilerek sorunlara yönelik çalışmaların koordineli yürütülmesi gerektiği ifade edildi. Taraflar, öğrencilerin eğitim süreçlerinin yakından takip edilmesi ve karşılaşılan sorunlara yönelik ortak adımlar atılmasının gerekliliğinde mutabık kaldı.

Kaymakam Abdülhamit Bağış ise toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Öğrencilerimizin güvenli bir ortamda eğitim alması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Okul güvenliğinin sağlanması, öğrenci devamsızlıklarının azaltılması ve eğitim kalitesinin artırılması için ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Eğitim camiamıza emekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum".

ADIYAMAN’IN TUT KAYMAKAMI ABDÜLHAMİT BAĞIŞ BAŞKANLIĞINDA OKUL GÜVENLİĞİ VE KOORDİNASYON TOPLANTISI...

ADIYAMAN’IN TUT KAYMAKAMI ABDÜLHAMİT BAĞIŞ BAŞKANLIĞINDA OKUL GÜVENLİĞİ VE KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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