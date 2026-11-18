Ermenistan'da tartışma programında fiziksel arbede

Ermenistan devlet televizyonunda yayımlanan 'Büyük Tartışma' (The Great Debate) adlı programın canlı yayınında tansiyon kısa sürede yükseldi. Tartışmacılar arasında çıkan sözlü gerilim, Boris Murazi ile siyasi analist Harutyun Mkrtchyan arasında fiziksel müdahaleye dönüştü.

İddialar ve yükselen gerilim:

Program sırasında Mkrtchyan, Murazi'ye eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile kişisel bir ilişki iddiasını sormasıyla tartışma alevlendi. Murazi, eski cumhurbaşkanını açıkça eleştirdiğini ve sorunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Stüdyoda karşılıklı hakaretler duyuldu ve ikili arasındaki sinirler daha da gerildi.

Canlı yayında arbede ve müdahale:

Karşılıklı yürüyüşün ardından Mkrtchyan ile Murazi birbirlerine yumruk ve tekme atmaya başladı. Olayı izleyen sunucular ve program ekibi, iki ismi ayırmak için müdahale etti; buna rağmen arbede kısa süreli de olsa canlı yayına yansıdı. İzleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları yaşananları anbean aktardı.

Olayın ertesi günü Boris Murazi, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparak olaya değindi ve Mkrtchyan’ın sınırı aştığını ifade etti. Hem programın yapımını hem de katılımcıların davranışını değerlendirecek tartışmaların süreceği bildirildi.

Ermenistan'da canlı yayınlanan bir tartışma programında Gazeteci Boris Murazi ve siyasi analist Harutyun Mkrtchyan, yaşanan tartışmanın ardından yumruk ve tekmeli kavga etti.