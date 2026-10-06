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erken farkındalık ve rehabilitasyon çocuklarda serebral palsi sürecini etkiliyor

Dr. Canan Yüksel Haji, erken farkındalık, muayene ve uygun rehabilitasyonun çocuklardaki serebral palsi tanı ve yaşam kalitesini etkilediğini vurguladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

erken farkındalık ve rehabilitasyon çocuklarda serebral palsi sürecini etkiliyor

Serebral palsi ve gelişen beyin arasındaki ilişki

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Fizyoterapist Canan Yüksel Haji, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü kapsamında serebral palside erken farkındalık, erken tanı ve rehabilitasyonun önemine dikkat çekti. Haji, gelişmekte olan beyindeki etkilenmenin hareket ve duruş kontrolünde bozulmaya yol açtığını, bu durumun her çocukta farklı seyredebileceğini belirtti.

Erken işaretleri tanımak:

Haji, bebeklik dönemindeki bazı gelişimsel gecikmelerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Başını tutmada, dönmede veya oturmada gecikme; vücudun bir tarafının diğerine göre daha az kullanılması; kaslarda belirgin sertlik veya gevşeklik gibi bulguların yakın takip gerektirdiğini vurguladı. Ancak bu belirtilerin tek başına serebral palsi tanısı koydurmadığını, gelişimsel farklılıklar görüldüğünde çocuk hekimine başvurmanın önem taşıdığını ifade etti.

Rehabilitasyonun hedefleri ve aile rolü:

Erken tanı sonrasında erişilen fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin sürecin ayrılmaz parçası olduğunu belirten Haji, rehabilitasyonun çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre planlandığını anlattı. Bu planlarda sadece hareket becerilerini geliştirmek değil, bu becerilerin günlük yaşamda kullanılabilir hale getirilmesi hedefleniyor. Oyuncağa uzanmak, kendi başına oturmak veya arkadaşlarıyla oyuna katılmak gibi çocuğa anlamlı hedeflerin aile ile birlikte belirlenmesi yaklaşımın temelini oluşturuyor.

Haji, erken farkındalık ve zamanında müdahalenin çocuğun fonksiyonel bağımsızlığı ve yaşam kalitesi üzerinde belirleyici olduğunu yineleyerek, ailelerin şüphe duyduklarında gecikmeden profesyonel destek aramaları gerektiğini söyledi.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DR....

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DR. FİZYOTERAPİST CANAN YÜKSEL HAJİ, 6 EKİM DÜNYA SEREBRAL PALSİ GÜNÜ DOLAYISIYLA SEREBRAL PALSİDE ERKEN FARKINDALIK, ERKEN TANI VE REHABİLİTASYONUN ÖNEMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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