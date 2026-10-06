Sokak hayvanları kampüsünde 700'ü aşkın öğrencinin katıldığı çocuk şenliği

Sokak hayvanları doğal yaşam kampüsünde çocuk şenliği

Sakarya'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü kapılarını çocuklara açtı. Program, hayvan sevgisini pekiştirmek ve sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla planlandı.

etkinliğin içeriği:

Etkinlikte 10 farklı okuldan gelen 700'ü aşkın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ağırlandı. Öğrenciler kampüs içinde kedi ve köpeklerin bulunduğu yaşam alanlarını gezdi; buradaki uygulamalı dolaşım sırasında uzman veteriner hekimler tarafından günlük yaşam, bakım süreçleri, temel ihtiyaçlar ve hayvanlara doğru yaklaşım yöntemleri hakkında bilgilendirildiler. Bu eğitimler, çocuklara hem teorik hem de gözlem yoluyla öğrenme olanağı sağladı.

müze gezisi ve etkinliklerin sonlandırılması:

Kampüs içerisinde yer alan Pati Müze ziyaret edilerek hayvanların yaşamlarına dair farklı bilgiler paylaşıldı. Müze gezisinin ardından öğrenciler oyun parkında vakit geçirirken, organizasyon ekibi çeşitli ikramlar sundu; etkinlik sonunda çocuklara balon ve rozet hediyeleri dağıtıldı. Katılımcılar için hazırlanan bu akış, gençlerin hayvanlara yönelik empati ve sorumluluk duygusunu güçlendirmeyi hedefledi.

Etkinlik, hem saha deneyimi hem de interaktif öğrenme fırsatı sunarak çocukların hayvan hakları ve bakımına dair bilinçlenmesine katkı sağladı.

SAKARYA'DA 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SOKAK HAYVANLARI DOĞAL YAŞAM KAMPÜSÜ'NDE ÇOCUK ŞENLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ