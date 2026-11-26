uzmanın değerlendirmesi:

Toplumda son yıllarda menopoz yaşının düştüğü ve erken menopozun arttığına dair kaygı yaygınlaşsa da, uzun dönemli veriler ortalama menopoz yaşında belirgin bir düşüş göstermiyor. Liv Hospital Vadistanbul Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Asena Ayar Madenli, erken menopoz ve erken yumurtalık yetmezliği konusundaki yaygın yanlışları değerlendirerek, hangi durumların gerçek bir sağlık sorunu oluşturduğunu ve hangi önlemlerin kanıta dayandığını aktarıyor.

erken menopoz ve erken yumurtalık yetmezliği kimleri etkiler:

Doç. Dr. Asena Ayar Madenli'ye göre normal menopoz genellikle 45-55 yaşları arasında görülür. Erken menopoz, adetlerin kalıcı olarak 40-45 yaş arasında kesilmesi olarak tanımlanır ve kadınların yaklaşık %7-8'inde görülür. Buna karşın erken yumurtalık yetmezliği (prematür over yetmezliği) 40 yaş öncesi yumurtalık fonksiyonunun azalmasıdır ve güncel uluslararası kılavuzlara göre kadınların yaklaşık %3,5'ini etkiler. Bu iki durum aynı şey değildir; özellikle 40 yaş öncesindeki yumurtalık yetmezliği tıbbi tanı ve tedavi gerektiren bir durumdur.

dokuz yaygın yanlış ve gerçekler:

1. "Stresli ve yoğun çalışmak erken menopoza neden olur"

Yoğun iş ve stres altında menopozun biraz daha erken görüldüğüne dair sınırlı bulgular var; ancak bu etkinin sigara gibi bilinen risklere kıyasla küçük olduğu belirtiliyor. Mevcut verilerde stresin yumurta rezervini doğrudan azalttığını kanıtlayan güçlü bir sebep-sonuç ilişkisi yoktur.

2. "Menopoz yaşı giderek düşüyor"

ABD verileri (1959-2018) ortalama doğal menopoz yaşının 48,4’ten 49,9’a yükseldiğini gösteriyor. Türkiye’de ortalama menopoz yaşı gelişmiş ülkelere göre biraz daha erken olsa da yıllar içinde düştüğünü gösteren net ulusal bir veri bulunmuyor.

3. "Erken menopoz sadece adetin kesilmesidir"

Östrojenin koruyucu etkileri üreme dışında kalp-damar, kemik, idrar yolları ve beyin üzerinde de önemlidir. Hormon düzeylerinin beklenenden 5-10 yıl erken düşmesi, bu koruyuculuğun kaybolmasına bağlı sağlık risklerini uzatır.

4. "Hormon tedavisi tehlikelidir, kullanılmamalı"

Erken menopozda hormon tedavisi eksik olan bir dönemde vücudun doğal olarak üretmesi gereken hormonları yerine koyar; bu nedenle ileri yaşta başlanıp farklı riskleri olan tedavinin sonuçları doğrudan bu gruba uygulanamaz. Uluslararası kılavuzlar, engel yoksa tedavinin ortalama menopoz yaşına (yaklaşık 50-51) kadar sürdürülmesini önerir ve bu dönemde kullanılan hormon tedavisinin aynı yaştaki kadınlara kıyasla meme kanseri riskini artırdığına dair net bir kanıt görünmüyor.

5. "40 yaşından önce menopoza girenler asla gebe kalamaz"

Erken yumurtalık yetmezliği olan kadınlarda yumurtalık fonksiyonları zaman zaman geri dönebilir; bu kadınların yaklaşık %5-15’i kendiliğinden gebe kalabiliyor. Gebelik şansı belirgin şekilde azalır ancak sıfır değildir. Bebek isteyenlerde en güvenilir yöntem yumurta bağışıyla tüp bebek tedavisidir; kanser tedavisi gibi önceden bilinen risklerde ise yumurta dondurma seçenekleri tedavi öncesinde değerlendirilmelidir.

6. "Çevresel kalıcı kimyasallar (PFAS) kesinlikle erken menopoza neden olur"

PFAS maruziyeti ile ilgili çalışmalar potansiyel etkiler gösteriyor ancak henüz net bir neden-sonuç ilişkisi kurulmuş değil. Maruziyet yaşı, miktarı ve süresi önemlidir; önlem amaçlı maruziyetten kaçınmak mantıklıdır ama kesin kanıt bekleniyor.

7. "Mikroplastikler erken menopoza yol açar"

Mikroplastikler insan dokularında saptansa da, menopoz yaşıyla doğrudan ilişkisini inceleyen insan çalışmaları çok sınırlı ve küçük örneklemlidir. Mevcut bulgular nedenselliği kanıtlamıyor.

8. "Uykusuzluk ve gece çalışması erken menopoza kesin neden olur"

80 binden fazla hemşirenin 22 yıl izlendiği bir çalışmada uzun süreli dönüşümlü gece vardiyası %9 daha yüksek erken menopoz riski ile ilişkilendirildi. Ancak diğer çalışmalarda gece vardiyasının AMH düzeyiyle ilişkisi bulunmadı; uykusuzluğun doğrudan rezervi azalttığını kanıtlayan güçlü veriler halen eksik.

9. "Hareketsiz yaşam menopozu erkene çeker"

Uzun süreli geniş bir çalışmada fiziksel aktivite ile erken menopoz arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı; yani hareketsizlik doğrudan menopozu erkene çekmiyor. Ancak düzenli egzersiz kemik ve kalp sağlığı, kilo kontrolü ve ruh hali için değerlidir. Aşırı egzersiz veya aşırı zayıflama ise adetleri kesebilen farklı bir tablo oluşturur ve ayrı değerlendirilmelidir.

korunma ve pratik öneriler:

En güçlü, kanıtlanmış ve önlenebilir etken sigara kullanımı'dır. Sigara içen kadınlarda 40 yaşından önce menopoz riski yaklaşık 2 kat, 40-45 yaş arası riskse yaklaşık 1,8 kat daha yüksektir; risk, içilen miktar ve süreyle artar. İyi haber: sigarayı en az 10 yıl önce bırakan kadınların riski hiç içmeyenlerle benzer düzeye iniyor. Erken dönemde belirtileri tanımak, uygun tanı ve tedavi için hekime başvurmak önemlidir; özellikle 40 yaş öncesi adetler düzensizleşiyorsa tıbbi değerlendirme gereklidir.

Doç. Dr. Asena Ayar Madenli'nin vurguladığı gibi, endişe yerine kanıta dayalı yaklaşımlar ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi erken tanı ve etkin yönetim için en doğru yoldur.

DOÇ. DR. ASENA AYAR MADENLİ