Sabahın sessizliğinde dolunay İstanbul siluetinde kartpostal görünümü verdi

İstanbul yeni güne dolunay ile başladı. Sabah saatlerinin erken diliminde gökyüzünde kalan dolunay, kentin ikonik siluetiyle birleşerek izleyenlere etkileyici görüntüler sundu.

Görsel şölen:

Güneşin ilk ışıkları yavaşça kenti aydınlatırken, ay hâlâ gökyüzündeki yerini korudu. Boğaziçi hattı ve tarihi yapılarla aynı kareye giren dolunay, fotoğrafçılar ve erken saatlerde dışarıda olan vatandaşlar için kartpostallık kareler oluşturdu.

Günün ilk ışıklarıyla uyum:

Sabahın sükûneti içinde belirginleşen ay ve doğan güneşin kontrastı, İstanbul manzarasına farklı bir atmosfer kazandırdı. Bu tür gözlemler, kentin değişen ışık koşullarında doğal olarak ortaya çıkan görsel uyumları yeniden hatırlatıyor.

İstanbul’da dolunay sabah saatlerinde kartpostallık manzara oluşturdu