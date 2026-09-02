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Erken tanı ve yaşam tarzı belirleyici: Alzheimer'de takip ve aile desteğinin önemi

Medical Point Gaziantep nöroloji uzmanları, Dünya Alzheimer Ayı'nda erken tanı, düzenli takip, sağlıklı yaşam ve aile desteğinin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Erken tanı ve yaşam tarzı belirleyici: Alzheimer'de takip ve aile desteğinin önemi

Dünya Alzheimer Ayı'nda uzmanlardan uyarı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Nöroloji Uzmanları Doç. Dr. Remzi Yiğiter, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Bozkurt ve Uzm. Dr. Şeyda Çevik Güneri, Alzheimer hastalığı ve demans konusunda toplumda farkındalığın artırılmasının gerekliliğini bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar, unutkanlığın her zaman yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini; erken dönemde yapılan değerlendirmelerin hastalık yönetiminde belirleyici olduğunu belirtti.

Erken tanının önemi:

Doç. Dr. Remzi Yiğiter, Alzheimer'de erken tanının tedavi ve bakım planlaması açısından kritik olduğunu vurguladı. Yaşla birlikte bazı unutkanlıkların normal kabul edilebileceğini ancak günlük yaşamı, işleri ve sosyal ilişkileri etkileyen unutkanlıkların hekime başvurulmasını gerektirdiğini ifade etti. Uzmanların dikkat çektiği uyarılar arasında; yakın geçmişi hatırlamada zorluk, aynı soruları tekrarlama, daha önce kolay yapılan işleri yapmada güçlük, kelime bulma sorunları ve yön bulmada zorluk gibi belirtiler bulunuyor. Erken nörolojik değerlendirmeler, mevcut durumun objektif olarak tespit edilmesine ve uygun takip planının oluşturulmasına yardımcı oluyor.

Yaşam tarzı ve damar sağlığının rolü:

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Bozkurt, Alzheimer riskinin yalnızca yaş veya genetikle açıklanamayacağını, yaşam tarzı ve damar sağlığıyla ilişkili faktörlerin de belirleyici olduğunu söyledi. Düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme, kaliteli uyku ve zihinsel-sosyal açıdan aktif olma gibi alışkanlıkların beyin sağlığını desteklediğini anlattı. Ayrıca tansiyon, diyabet ve kolesterol gibi kronik hastalıkların kontrol altında tutulmasının önemine dikkat çekildi ve korunma stratejilerinin erken yaşlardan itibaren benimsenmesi gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, bu önlemlerin hastalığı önlemek için tek başına yeterli olmayabileceğini; ancak bilişsel rezervi güçlendirerek günlük işlevselliğin korunmasına katkı sağladığını belirtiyor.

Hasta ve bakım veren desteği:

Uzm. Dr. Şeyda Çevik Güneri, Alzheimer sürecinin sadece hastayı değil aileyi ve bakım verenleri de doğrudan etkilediğini belirtti. Hastaların düzenli hekim takibinin yanı sıra güvenli bir yaşam ortamı oluşturulması, bağımsızlığın mümkün olduğunca desteklenmesi ve ailelerin doğru bilgiye erişiminin sağlanmasının önemine dikkat çekti. Bakım verenlerin yalnız bırakılmaması gerektiği, bu kişilere yönelik bilgilendirme ve destek programlarının sürecin ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edildi.

Güneri ayrıca demans hastalarına yönelik bilişsel egzersizlerin amacının hastalığı durdurmak değil; mevcut bilişsel kapasiteyi korumak, günlük işlevselliği desteklemek ve yaşam kalitesini artırmak olduğunu, uygulamaların hasta ihtiyaçlarına göre bireysel planlanması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, Dünya Alzheimer Ayı kapsamında toplumun erken dönemdeki belirtileri tanımasının, bu belirtiler göz ardı edilmeden nöroloji uzmanına başvurulmasının ve zamanında uygun sağlık hizmetine erişilmesinin altını çizdi.

DÜNYA ALZHEİMER AYI’NDA ERKEN TANI VE DÜZENLİ TAKİBİN ÖNEMİ

DÜNYA ALZHEİMER AYI’NDA ERKEN TANI VE DÜZENLİ TAKİBİN ÖNEMİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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