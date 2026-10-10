Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Erken tanının önemi gündemde: meme kanserinde farkındalık sempozyumu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda uzmanlar, erken tanı, tarama ve tedavi sonrası yaşam konularını ele aldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 17:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Erken tanının önemi gündemde: meme kanserinde farkındalık sempozyumu

sempozyum ve katılımcılar:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve Aile Hekimliği Anabilim dalları ile Kanser ve Obezite Derneği tarafından, Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Meme Kanserinde Farkındalıktan Erken Tanıya" başlıklı sempozyum gerçekleştirildi. Etkinlik sağlık camiası ve akademik dünyanın önemli temsilcilerinin katılımıyla tamamlandı.

Programa MTÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kanser ve Obezite Derneği Başkanı Prof. Dr. Aziz Sümer, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Gönültaş, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Halime Akyüz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şemsettin Çitil ile Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burhan Hakan Kanat ve çok sayıda hekim katıldı.

erken tanı ve farkındalık vurgusu:

Programda söz alan Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan, meme kanserinde erken tanının hayati önemine dikkat çekti ve toplumsal farkındalığın artırılmasının, bilimsel bilginin toplumla buluşturulmasının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin gerekliliğini vurguladı. Konuşmalar, erken tanı kültürünün yaygınlaştırılmasının hasta sonuçlarını iyileştireceği yaklaşımını merkezine aldı.

Bilimsel oturumlarda alanında uzman akademisyen ve hekimler; meme kanserinde farkındalık, tarama yöntemleri, görüntüleme teknikleri, güncel tedavi yaklaşımları ve tedavi sonrası yaşam süreçleri gibi başlıkları kapsamlı şekilde ele aldı. Oturumlarda klinik uygulamalar ve hasta takibine ilişkin uygulamalı değerlendirmeler yapıldı.

sempozyumun hedefleri ve sonuçları:

Sempozyum, meme kanserine karşı toplumsal bilincin güçlendirilmesi, erken tanı kültürünün yaygınlaştırılması ve sağlık alanındaki bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Etkinlik, katılımcıların görüş ve katkılarıyla tamamlanarak bu hedeflere yönelik adımların güçlendirilmesine zemin hazırladı.

MEME KANSERİNDE FARKINDALIKTAN ERKEN TANIYA SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MEME KANSERİNDE FARKINDALIKTAN ERKEN TANIYA SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gurbetteki kardeşlere destek ve ırkçılıkla mücadele çağrısı
images

İnan'dan Manisa uyarısı: Özgür Özel benzin istasyonlarından uzak tutulmalı
images

Erdoğan: yurt dışındaki kardeşlerimizi yabancı düşmanlığına ve ahlak yoksunların...
images

Birlik çağrısı: yeni parti Bursa'da kimseyi ötelemeyecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aliağa Petkimspor son periyotta üstünlüğü koruyamadı: Körfez Basket 91-90 galip

Ümraniye'de ağaçların arasındaki çantadan el bombası çıktı

Ereğli'de kavşakta çarpışma: suv ve motosiklette iki yaralı

Genç pedalın gururu Nazife Tunçel Sırbistan'da gümüş madalyayla döndü

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması