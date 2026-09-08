Ertuğral köyünde tarih korunarak yeni cami ibadete açıldı

açılış töreni:

Gerede ilçesine bağlı Ertuğral köyünde yapımı tamamlanan Ertuğral Köyü Camii için bir açılış töreni düzenlendi. Programa köy sakinleri ve vatandaşlar katıldı; tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve yapılan konuşmalarda yeni caminin köy halkına hayırlı olması temenni edildi.

Konuşmaların ardından katılımcılar hep birlikte dualar ederek caminin resmi açılışını gerçekleştirdi. Programa katılanlar, okunan Kur’an ve dualarla manevi bir atmosfer yaşandığını ifade etti.

eski caminin korunması:

Köyde 1972 yılında inşa edilen eski caminin zaman içinde yıprandığı ve günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kaldığı belirtildi. Bu nedenle yeni bir ibadet alanına ihtiyaç duyulması üzerine projelendirme ve yapım süreci başlatıldı.

Eski caminin sahip olduğu tarihî ve manevi değerin göz önünde bulundurularak korunmasına karar verildi; böylece hem 1972 yapısı ticari ya da rasgele ortadan kaldırılmadı hem de köyün ibadet ihtiyacını karşılayacak modern bir yapı hizmete sunuldu.

Yeni caminin hizmete girmesiyle birlikte köy sakinlerinin günlük ibadet, cemaat buluşmaları ve dini faaliyetler için daha elverişli bir mekâna kavuştuğu vurgulandı. Açılış töreni, yerel toplum için hem bir ibadet mekânının açılışı hem de geçmişe saygının gösterildiği bir olay olarak değerlendirildi.

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNE BAĞLI ERTUĞRAL KÖYÜNDE, 1972 YILINDA İNŞA EDİLEN ESKİ CAMİ KORUNURKEN, KÖYÜN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERMESİ AMACIYLA YAPILAN YENİ CAMİ TÖRENLE İBADETE AÇILDI.