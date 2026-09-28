Dolar 48,9773 +0,12%
Euro 55,7371 -0,01%
Bist 12.899,35 +0,00%
Altın Gram 6.613,09 -2,81%
EUR/USD 1,1377 -0,15%
Brent Petrol 98,36 +0,94%
--°

Erzincan Akyazı'da direksiyon hakimiyetinin kaybı sonucu karı-koca yaralandı

Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı; sürücü C.Ö. ile eşi N.Ö. yaralandı ve 112, polis, jandarma ile itfaiye ekipleri müdahale ederek yaralıları Mengücek Gazi Hastanesi'ne sevk etti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 08:15

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 08:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzincan Akyazı'da direksiyon hakimiyetinin kaybı sonucu karı-koca yaralandı

kaza yerinde yaşananlar:

Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı mevkisinde meydana gelen kazada, sürücü C.Ö. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada aynı araçta bulunan eşi N.Ö. ile sürücü yaralandı.

Olay ihbarı üzerine kısa sürede hareket eden ekipler, kaza mahalline ulaştı. Kazanın gerçekleştiği güzergahta olayın nedeni olarak direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi tespit edilirken, kazanın diğer ayrıntıları ile ilgili resmi inceleme başlatıldı.

müdahale ve sonraki süreç:

Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı. Müdahalelerin ardından C.Ö. ve N.Ö., ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma ve fiziki incelemelerin sürdüğünü bildirirken, sürüş güvenliği ve trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekildi. Kazanın kesin sebebi, ekiplerin raporları doğrultusunda belirlenecek.

ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLUNUN AKYAZI MEVKİSİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU AYNI ARAÇTA BULUNAN...

ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLUNUN AKYAZI MEVKİSİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU AYNI ARAÇTA BULUNAN KARI-KOCA YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gece saatlerinde kaldırım saksılarını deviren kişi görüntülendi
images

Diyarbakır Yenişehir'de rüzgarın etkisiyle çatıda çıkan yangın itfaiye tarafında...
images

Amasya'da Yeşilırmak yerleşkesi önünde çarpışma: 4 üniversite öğrencisi yaraland...
images

İnternetten ihtiyaç sağlayıp saklanan firari hükümlü evinde silahlarla yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uzun saçlar maçta iki kırmızı karta neden oldu

Amasya'da Yeşilırmak yerleşkesi önünde çarpışma: 4 üniversite öğrencisi yaralandı

Adana'nın renkli buluşması: kuş pazarı sabahın erken saatlerinde canlanıyor

Erzurum'da 15 kilometrelik sarıçam yürüyüşü

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi