Erzincan Akyazı'da direksiyon hakimiyetinin kaybı sonucu karı-koca yaralandı

kaza yerinde yaşananlar:

Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı mevkisinde meydana gelen kazada, sürücü C.Ö. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada aynı araçta bulunan eşi N.Ö. ile sürücü yaralandı.

Olay ihbarı üzerine kısa sürede hareket eden ekipler, kaza mahalline ulaştı. Kazanın gerçekleştiği güzergahta olayın nedeni olarak direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi tespit edilirken, kazanın diğer ayrıntıları ile ilgili resmi inceleme başlatıldı.

müdahale ve sonraki süreç:

Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı. Müdahalelerin ardından C.Ö. ve N.Ö., ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma ve fiziki incelemelerin sürdüğünü bildirirken, sürüş güvenliği ve trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekildi. Kazanın kesin sebebi, ekiplerin raporları doğrultusunda belirlenecek.

ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLUNUN AKYAZI MEVKİSİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU AYNI ARAÇTA BULUNAN KARI-KOCA YARALANDI