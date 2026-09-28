Tercan'da çatıda başlayan bunalım ekiplerin ikna çalışmasıyla son buldu

Olayın gelişimi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde ilçe merkezinde meydana gelen olayda, bir apartmanın çatısına çıkan kişi çevredekiler tarafından fark edildi. Görgü tanımlarına göre, şahsın bir süredir işsiz olduğu ve yaşadığı bunalım nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiği bildirildi. Vatandaşların ihbarı üzerine durum derhal yetkililere iletildi.

Müdahale ve ikna çalışması:

Bölgeye sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşlar, kişinin güvenli şekilde çatıdan indirilmesi için koordineli bir ikna çalışması yürüttü. Ekiplerin sabırlı yaklaşımı ve vatandaşların desteğiyle kısa süre içinde kişi çatından alındı.

Sağlık kontrolü ve soruşturma:

Çatıdan indirilen kişi, olay yerindeki sağlık ekiplerince kontrol edildi ve ilk müdahalesi yapıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından gerekli incelemeler başlatıldı ve durumun ayrıntılarına ilişkin çalışmalar sürüyor.

TERCAN’DA ÇATIYA ÇIKAN KİŞİ, EKİPLERCE İKNA EDİLEREK İNDİRİLDİ