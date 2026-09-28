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Sarıkamış'ta Karaurgan yolunda kamyonet devrildi, 3 büyükbaş telef oldu

Sarıkamış'ta Karaurgan köyü yolunda büyükbaş hayvan yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 hayvan telef oldu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sarıkamış'ta Karaurgan yolunda kamyonet devrildi, 3 büyükbaş telef oldu

Sarıkamış'ta kamyonet devrildi: 3 büyükbaş telef oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyü yolunda büyükbaş hayvan taşıyan bir kamyonetin devrilmesiyle kaza meydana geldi. Köyden ilçe merkezine doğru ilerleyen araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak savruldu ve devrildi.

Kaza anı ve can kaybı:

Kazada araçta bulunan büyükbaş hayvanlardan 3'ü telef oldu. Kamyonette bulunan diğer hayvanların kazayı sağ kurtardığı, ilgili kişilerce bildirildi. Olayda insan can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın kesin nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

SARIKAMIŞ’TA HAYVAN YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ: 3 BÜYÜKBAŞ TELEF OLDU(KARS-İHA)

SARIKAMIŞ’TA HAYVAN YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ: 3 BÜYÜKBAŞ TELEF OLDU(KARS-İHA)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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