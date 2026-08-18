Erzincan bağlarında nem uyarısı: hastalık riski artıyor

Erzincan'da bağlarda hastalık riski:

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, son dönemde kentte gözlemlenen yoğun yağış ve yüksek nem oranlarının bağ alanlarında hastalık oluşumu için elverişli koşullar yarattığını bildirdi. Müdürlük açıklamasında, özellikle Mildiyö, Kurşuni Küf ve Külleme gibi fungal hastalıkların yayılma ihtimalinin arttığına dikkat çekildi.

üreticilere günlük takip çağrısı:

Açıklamada üreticilerin bağlarını düzenli ve günlük olarak kontrol etmeleri istendi. Müdürlük, hastalık belirtilerinin tespit edilmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın tarım kuruluşuna başvurulmasını önerdi; erken teşhis ve yönlendirme için yerel teknik destek imkanları hatırlatıldı.

zamanında kontrollerin önemi:

Uzun süreli yaprak ıslanması ve nemli ortam, sporların çimlenmesi ve hastalıkların yayılması için uygun ortam sağlar. Müdürlük, zamanında yapılan kontrollerin ürün kayıplarının önlenmesi ve verimin korunması açısından belirleyici olduğunu vurguladı. Üreticilere özellikle risk dönemlerinde dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda profesyonel destek almaları tavsiye edildi.

ERZİNCAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, KENTTE MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDEN YAĞIŞLI VE NEMLİ HAVA KOŞULLARININ BAĞ ALANLARINDA HASTALIK RİSKİNİ ARTIRDIĞI UYARISINDA BULUNDU