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Erzincan'da arkadan çarpma: otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Ordu Caddesi'nde 34 PT 0806 plakalı otomobilin 24 EF 245 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarpması sonucu H.S. ağır yaralandı, hayati tehlikesi sürüyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 08:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzincan'da arkadan çarpma: otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Erzincan'da arkadan çarpma: otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Erzincan'da Ordu Caddesi'nde meydana gelen kazada, H.S. (48) idaresindeki 34 PT 0806 plakalı otomobil, Ü.T. yönetimindeki 24 EF 245 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü H.S., Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

OTOMOBİL BELEDİYE OTOBÜSÜNE ÇARPTI, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

OTOMOBİL BELEDİYE OTOBÜSÜNE ÇARPTI, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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