Erzincan'da arkadan çarpma: otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Erzincan'da Ordu Caddesi'nde meydana gelen kazada, H.S. (48) idaresindeki 34 PT 0806 plakalı otomobil, Ü.T. yönetimindeki 24 EF 245 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü H.S., Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

OTOMOBİL BELEDİYE OTOBÜSÜNE ÇARPTI, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI