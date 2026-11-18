Olayın ayrıntıları:

Samsun’un Bafra ilçesinde, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Emir Efendi Mahallesi'nde Y.G. (31) yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın sorgulama ve işlemleri Narkotik Grup Amirliği'nde yürütüldü.

ele geçirilen maddeler:

Üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin, 39 adet sentetik ecza hapı ve 2 gram esrar ele geçirildi. Bulunan maddeler emniyet kayıtlarına geçirilerek delil olarak dosyaya eklendi.

yasal süreç ve cezaevi gönderimi:

Y.G.'nin hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası