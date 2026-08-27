Erzincan'da iki dönem görev yapan rektöre üniversitede veda

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ) rektörlük görev süresi sona eren Prof. Dr. Akın Levent için üniversitede bir veda programı düzenlendi. Törene il protokolü ve kurum temsilcileri yoğun bir katılım gösterdi.

katılımcılar ve mesajlar:

Programa; Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, vali yardımcıları ve kurum amirleri katıldı.

Programda konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Prof. Dr. Akın Levent'in iki dönem boyunca üniversiteye, öğrencilere ve kente önemli hizmetlerde bulunduğunu vurguladı. Aydoğdu, Levent'e görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar için teşekkür etti ve bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ile başarı diledi.

törenin akışı ve kapanış:

Veda programı, protokol konuşmaları ve Levent'e yapılan teşekkürlerin ardından sonlandırıldı. Etkinlikte katılımcılar, rektörlüğün devri ve öğrencilerle sürdürülen çalışmaların önemi üzerinde durdu.

Program, Prof. Dr. Akın Levent'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) REKTÖRLÜĞÜNDEKİ GÖREV SÜRESİ SONA EREN PROF. DR. AKIN LEVENT İÇİN VEDA PROGRAMI DÜZENLENDİ