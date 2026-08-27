izmir fuarı 95. yılında yenilik ve hatıralarla sahnede

İzmir Enternasyonal Fuarı 95. yılında kapılarını açıyor:

Türkiye fuarcılık tarihinin simgesi İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl 5-13 Eylül tarihlerinde "Fuar Şehrin Kalbinde" sloganıyla 95. kez ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Lansman toplantısı Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşti; toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Migros Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak ve İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu katıldı.

başkan tugay'ın vurguları:

Fuar için emek veren ekipleri tebrik eden Başkan Tugay, İzmir’in Cumhuriyet tarihindeki rolüne dikkat çekti: "İzmir, Cumhuriyet’le birlikte Atatürk’ün ekonomik ve iktisadi kalkınma yolunda önemli bir görev üstlendiği bir kenttir." Tugay, İzmir’in tarım, sanayi ve deniz ticaretindeki konumunu hatırlatarak, Atatürk’ün İktisat Kongresi sonrası fuar geleneğini İzmir’de başlatmasının önemini şöyle özetledi: "İzmir bu önemli görevi üstlendi ve 95 yılda çok önemli bir noktaya getirdi."

Tugay, fuarın sadece bugünüyle değil geçmiş hatıralarıyla da yaşandığını belirterek, "Fuarın kapısından giren herkesin içeride keyifle vakit geçireceğini söyleyebilirim" dedi ve Folkart’ın Atlas Pavyonu’ndaki Nazım Hikmet Sergisi'ne katkıları için teşekkür etti.

alan yenilikleri ve program detayları:

Fuarcılığın değişen yapısına işaret eden Tugay, ihtisaslaşmanın öne çıktığını ve İzmir’in mermer, turizm, tarım, lojistik ile mobilya alanlarında önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Bu yıl alanda gençlere yönelik teknoloji, spor ve dijital deneyim alanları ile çocuklara oyun bölümleri planlandı; 9 günlük sürede tiyatrolar, gösteriler ve interaktif etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak.

Etkinlikler arasında dikkat çeken unsur, Tugay’ın sözleriyle "Paraşüt Kulesi farklı görünecek, bu bir sürpriz olsun." ifadeleri oldu. Geçtiğimiz yıl fuarda 770 binin üzerinde misafir ağırlandığını anımsatan Tugay, bu yıl da yüz binlerce vatandaşı ağırlamaktan onur duyacaklarını kaydetti.

Tugay, fuar süresinin uzatılması taleplerine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Fuarın süresini uzatmak katılımı azaltıyor. Artık ihtisas fuarları düzenleniyor. Geleneksel fuarın gerçekleştirilmesi için katılımcıların eleştirilerine kulak vermek lazım." Katılımcıların uzun süreli katılımı tercih etmediğini ve uzmanlaşmış fuarların öne çıktığını vurguladı.

sponsorların ve organizatörlerin mesajları:

Fuarın ana sponsoru Folkart adına konuşan Mesut Sancak, fuarın kuşaklar boyunca kendini yenilediğini belirterek, "İşimizin merkezinde yapı değil, kent ve yaşam var" dedi ve kente katkı sağlamanın sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Migros temsilcisi Güneş Fırıldak, 15 yıldır süren etkinlik sponsorluğunu genişletme hedefini aktararak, firmalarının stant, tedarikçi ve marka iş birlikleriyle ziyaretçilere farklı deneyimler sunacağını; ayrıca Migros sponsorluğunda Emircan İğrek ve Levent Yüksel'in dinleyicilerle buluşacağını belirtti.

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ise 95 yılda fuarın kuşaklar boyu değişen sosyal yaşamın parçası olduğunu vurguladı: "Bu fuar çok güçlü bir kent markası ve aynı zamanda Türkiye fuarcılığının başlangıç noktasıdır."

Geniş etkinlik yelpazesi, tarihi bağ ve yenilikçi yorumuyla İEF bu yıl da İzmir’in açık hava kültürü ile fuarcılık mirasını bir araya getirmeyi hedefliyor; ziyaretçileri hem anılara dönük bir gezi hem de çağdaş deneyimlerle zenginleşen bir fuar bekliyor.

(SOLDAN SAĞA) İZFAŞ GENEL MÜDÜRÜ TUĞÇE CUMALIOĞLU , İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY, FOLKART YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESUT SANCAK, MİGROS KUZEY EGE DİREKTÖRÜ GÜNEŞ FIRILDAK