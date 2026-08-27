Ağrı’da Mollakara yatırımı bölge ekonomisine yeni soluk getiriyor

Ağrı'nın ekonomik dönüşümünde yeni bir adım:

Türk Altın İşletmeleri tarafından Ağrı'nın Mollakara bölgesinde faaliyete geçirilen altın madeni, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılışta Yılmaz, küresel ekonomik ve jeopolitik dönüşümlere dikkat çekerek bölgenin sahip olduğu potansiyelin harekete geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Yatırımın, üretim ve istihdam kanallarından Ağrı halkına doğrudan katkı sağlayacağı ifade edildi. Türk Altın'ın, Türkiye Varlık Fonu çatısı altında madencilikteki birikimini yeni bir döneme taşıdığı belirtiliyor.

Mollakara'nın teknik kapasitesi ve rezervi:

Şirket yönetimi tarafından paylaşılan teknik detaylara göre Mollakara işletmesi, yaklaşık 4 bin 700 dönümlük ruhsat alanı üzerinde konumlandırıldı. Tesisin kırma-eleme kapasitesi saate 958 ton olarak planlandı ve sahada 11 bin metreküplük yığın liçi altyapısı ile çift hatlı ileri ADR ünitesi yer alıyor.

Rezerv ve kaynak açısından Mollakara sahasında 471 bin ons altın rezervi ve 360 bin ons kaynak potansiyeli tespit edildi. Yönetim, cevher kütlesinin sınırlarının henüz tam olarak belirlenmemesinin yatırım açısından ek büyüme olanakları sunduğunu belirtiyor.

İstihdam ve bölgesel etki:

Türk Altın Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Tokmak yatırımın il genelinde ekonomik hareketliliği artıracağını vurguladı. Tokmak, madenciliğin oluşturduğu istihdam çarpanına dikkat çekerek Mollakara'nın toplamda 1.500 - 1.700 kişiye doğrudan temas edecek bir ekonomik hareketlilik yaratmasının beklendiğini söyledi.

Yılmaz ise Türk Altın İşletmeleri'nin ülke çapındaki faaliyetlerine değinerek, şirketin 2.643 doğrudan çalışanıyla madencilik sektöründe önemli bir rol oynadığını kaydetti. Mollakara yatırımının bölgesel üretim kapasitesini artırarak Ağrı'yı madencilikte daha güçlü bir konuma taşıması hedefleniyor.

Yerel kalkınma odaklı yaklaşım:

Tokmak, şirketin yatırımı sadece üretim artışı olarak görmediğini, aynı zamanda bölgesel kalkınma ve yerel refahı artırma amacı taşıdığını belirtti. Tokmak'ın sözleriyle, 'Bu topraklardan aldığımız gücü, yine bu toprakların aziz insanlarının refahı ve geleceği için seferber etmek boynumuzun borcudur' ifadesi yatırımın sosyal boyutunu öne çıkarıyor.

Mollakara Altın Madeni'nin devreye girmesiyle, Ağrı'nın yer altı zenginliğinin kayıtlı ekonomik aktiviteye dönüşmesi, üretim kapasitesinin artması ve yerel istihdamın güçlenmesi bekleniyor. Türk Altın yatırımı, bölgedeki ekonomik canlılığı artırma ve madencilikte sürdürülebilir bir merkez oluşturma hedefinin somut bir adımı olarak değerlendiriliyor.

MOLLAKARA ALTIN MADENİ, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ’IN KATILIMIYLA DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI