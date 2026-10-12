Dolar 49,3311 +0,14%
Euro 55,2012 +0,02%
Bist 12.155,69 -0,90%
Altın Gram 6.660,69 -0,40%
EUR/USD 1,1187 -0,17%
Brent Petrol 105,67 +0,91%
--°

Erzincan’da yürüyüşle sağlıklı yaşam farkındalığı yükseldi

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Göktürk İlkokulu öğrencileri ve velileri, Dünya Yürüyüş Günü etkinliğinde yürüdü.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Erzincan’da yürüyüşle sağlıklı yaşam farkındalığı yükseldi

Erzincan'da yürüyüş etkinliği:

Erzincan’da Dünya Yürüyüş Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, fiziksel aktivitenin sağlığa katkılarına dikkat çekmeyi ve toplumda hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladı.

Etkinliğin amacı:

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen günün hedefi doğrultusunda, etkinlikte bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde düzenli fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı. Katılımcılara; yürüyüşün kardiyovasküler sağlık, ruh sağlığı ve genel yaşam kalitesi üzerindeki olumlu etkileri anlatıldı.

Katılımcılar ve yürüyüş detayları:

Etkinliğe Göktürk İlkokulu öğrencileri ve velileri katıldı. Yürüyüş boyunca katılımcılara hareketli yaşam tarzının günlük alışkanlıklarla desteklenebileceği hatırlatıldı ve düzenli yürüyüşün önemine ilişkin farkındalık oluşturuldu. Organizasyon, halk sağlığı bilincini güçlendirmeyi hedefleyen benzer etkinliklerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

ERZİNCAN’DA DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

ERZİNCAN’DA DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tekirdağ şehir hastanesi'ne ikinci mr: randevular kısalıyor
images

Efeler’de kadın üretimi 63 lezzete ulaştı
images

Devlet Memurları Konfederasyonu uluslararası diplomaside yerini güçlendirdi
images

Her adımda daha sağlıklı: Elazığ'da yürüyüşle obeziteye dikkat

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sakarya'nın beyaz elması tarladan sofraya coğrafi işaretli kabak serüveni

Çerkezköy'de baba-kız atölyesi: oyun ve tasarımla bağ güçlendirme

Tekirdağ şehir hastanesi'ne ikinci mr: randevular kısalıyor

Üyelerin görüşüyle şekillenen projeler: Şenol Arslan'ın borsa seçim turu

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı