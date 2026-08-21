Dolar 48,0612 +0,15%
Euro 56,2194 +0,26%
Bist 14.517,98 +0,84%
Altın Gram 7.141,15 +1,10%
EUR/USD 1,1692 +0,09%
Brent Petrol 93,99 +0,22%
--°

Erzincan'ın yükseklerinde hayata tutunan yabani zerdali

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde yetişen yabani zerdali, zorlu iklime dayanıp küçük ve yoğun aromalı meyveler verir; korunması ve tanıtılması gerekiyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'ın yükseklerinde hayata tutunan yabani zerdali

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen yabani zerdali, bölgenin biyolojik çeşitliliğini yansıtan önemli bir tür olarak öne çıkıyor. Zorlu iklim koşullarına rağmen kendiliğinden varlığını sürdüren bu ağaçlar, küçük ancak yoğun aromalı meyveleriyle dikkat çekiyor.

bölgenin doğal zenginliği:

Yabani zerdali, Erzincan'ın rakımı yüksek alanlarında, sert kış koşullarına ve değişken sıcaklıklara rağmen yaşama uyum sağlamasıyla dikkat çekiyor. Bu özellikleri onu bölgedeki diğer türlerden ayırıyor; dayanıklılığı ve aromatik meyveleri yerel ekosistemin özgün örnekleri arasında sayılıyor.

koruma ve gelecek nesillere aktarma:

Yerel çalışmalar, yabani zerdalinin korunup gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor. Bu çabaların hedefi, türün doğal ortamında varlığını sürdürmesini sağlamak ve aynı zamanda Erzincan'ın yerel ürünlerini tanıtarak bölgesel değeri artırmaktır. Tanıtım faaliyetleri meyvelerin aroma özellikleri ve türün dayanıklılığı üzerinde duruyor.

Yöre halkı ve ilgili çevreler, yabani zerdalinin hem ekolojik hem de kültürel açıdan önemli olduğunu vurguluyor. Bu türün korunması, Erzincan'ın doğal zenginliklerinin sürdürülebilirliği ve yerel kimliğin güçlenmesi açısından önem taşıyor.

ERZİNCAN’IN YÜKSEK KESİMLERİNDE YABANİ ZERDALİ YETİŞİYOR

ERZİNCAN’IN YÜKSEK KESİMLERİNDE YABANİ ZERDALİ YETİŞİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tekirdağ bağlarında hasat öncesi pestisit gözetimi
images

Umurbey çevresinde tarım arazisi yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
images

Gölyazı'nda temizlik ve bakımla turizme destek
images

Turunç halk plajı sürdürülebilirlik kriterleriyle mavi bayrağı aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karaburun sahilinde bulunan şüpheli İHA SAS komandolarınca denize çekilip kontrollü şekilde imha edildi

Bandırma borsasında 2026 ayçiçeği sezonu açıldı

Real Madrid kadrosuna deneyimli bek Denzel Dumfries'i kattı

Umurbey çevresinde tarım arazisi yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız