Erzincan'ın yükseklerinde hayata tutunan yabani zerdali

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen yabani zerdali, bölgenin biyolojik çeşitliliğini yansıtan önemli bir tür olarak öne çıkıyor. Zorlu iklim koşullarına rağmen kendiliğinden varlığını sürdüren bu ağaçlar, küçük ancak yoğun aromalı meyveleriyle dikkat çekiyor.

bölgenin doğal zenginliği:

Yabani zerdali, Erzincan'ın rakımı yüksek alanlarında, sert kış koşullarına ve değişken sıcaklıklara rağmen yaşama uyum sağlamasıyla dikkat çekiyor. Bu özellikleri onu bölgedeki diğer türlerden ayırıyor; dayanıklılığı ve aromatik meyveleri yerel ekosistemin özgün örnekleri arasında sayılıyor.

koruma ve gelecek nesillere aktarma:

Yerel çalışmalar, yabani zerdalinin korunup gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor. Bu çabaların hedefi, türün doğal ortamında varlığını sürdürmesini sağlamak ve aynı zamanda Erzincan'ın yerel ürünlerini tanıtarak bölgesel değeri artırmaktır. Tanıtım faaliyetleri meyvelerin aroma özellikleri ve türün dayanıklılığı üzerinde duruyor.

Yöre halkı ve ilgili çevreler, yabani zerdalinin hem ekolojik hem de kültürel açıdan önemli olduğunu vurguluyor. Bu türün korunması, Erzincan'ın doğal zenginliklerinin sürdürülebilirliği ve yerel kimliğin güçlenmesi açısından önem taşıyor.

ERZİNCAN’IN YÜKSEK KESİMLERİNDE YABANİ ZERDALİ YETİŞİYOR