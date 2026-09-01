Erzincanlı atlet Ali Eren Yüksel, ANALİG'de uzun atlamada Türkiye ikincisi

Erzincan'ı Denizli'de temsil eden sporcu başarı elde etti

Erzincanlı atlet Ali Eren Yüksel, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm Türkiye Final Müsabakaları'nda uzun atlama branşında yarıştı. Organizasyon Denizli'de gerçekleştirildi ve Yüksel, yarışmayı önemli bir dereceyle tamamladı.

yarışın ayrıntıları:

Yüksel, müsabakalarda elde ettiği 5,90 metrelik atlayışıyla dereceye girerek Türkiye ikincisi oldu. Bu performansına karşılık sporcu gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Erzincan için anlamı:

Ali Eren Yüksel'in elde ettiği sonuç, Erzincan'ı ulusal düzeyde temsil eden bir başarının göstergesi oldu. Bölgede yetişen bir sporcunun final düzeyinde madalya kazanması, yerel spor ortamı açısından moral verici bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

ANALİG Atletizm Türkiye Final Müsabakaları'nda Yüksel'in performansı, uzun atlama branşında elde edilen somut bir başarı olarak kayda geçti ve sporcunun ismi derece listelerinde yer aldı.

ERZİNCANLI ATLET YÜKSEL, TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU