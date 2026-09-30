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Erzin'de köprü ortasında silahlı saldırı: bir kişi hayatını kaybetti

Erzin Eseli Köprüsü'nde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Fatih Emre, hastanede yaşamını yitirdi; şüpheli O.K. kısa sürede yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:43

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzin'de köprü ortasında silahlı saldırı: bir kişi hayatını kaybetti

olayın gelişimi:

Önceki gün Hatay'ın Erzin ilçesi kent merkezi Eseli Köprüsü üzerinde çıkan kavgada, iddialara göre husumeti bulunan O.K., yanında taşıdığı silahla Fatih Emre'ye ateş etti. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, görüntüler polis ekiplerine delil oluşturdu.

saldırı sonrası müdahale ve yaşamını yitirmesi:

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Fatih Emre, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun tedaviye rağmen Emre, hayat mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Emre'nin gün içerisinde defnedileceği öğrenildi.

soruşturma ve yargı işlemleri:

Kameradan elde edilen görüntüler doğrultusunda polis, şüpheli O.K.'yi kısa sürede yakaladı. Çıkarıldığı mahkemece O.K. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HATAY&#039;DA HUSUMETLİSİ TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA SİLAHLA VURULAN ŞAHIS KURTARILAMADI. (ARŞİV)

HATAY'DA HUSUMETLİSİ TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA SİLAHLA VURULAN ŞAHIS KURTARILAMADI. (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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