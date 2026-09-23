Erzurum gecesine geçmişten gelen otomobillerle nostalji esti

Erzurum sokaklarında klasik araç şöleni

Erzurum Klasik Araçlar Kulübü üyeleri akşam saatlerinde şehir turu düzenleyerek kent merkezinde nostaljik görüntüler oluşturdu. 18 klasik araç Yakutiye ilçesindeki tarihi tren garı önünde bir araya gelerek, korna ve alkışlarla başlayan konvoyu oluşturdu.

güzergah ve kalabalığın ilgisi:

Konvoy, gar önünden Havuzbaşı istikametine ilerleyip Cumhuriyet Caddesi üzerinden devam etti. Çifte Minareli Medrese önünden dönülüp tekrar Cumhuriyet Caddesi'ne çıkıldıktan sonra Terminal Caddesi istikametinde sürdürülen tur, sonunda Olimpiyat Millet Bahçesi'ne ulaştı. Yolda diğer sürücülerin de korna çalarak eşlik ettiği kortej, özellikle çocuklar ve vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

araçlar, modeller ve dikkat çeken örnekler:

Konvoyda ağırlıklı olarak 1950 ile 1980 arasında üretim yıllarına sahip otomobiller yer aldı. Organizasyonu düzenleyen Erzurum Klasik Araçlar Kulübü Başkanı Mehmet Sadık Körükler, etkinliğin hem kent halkına hem kulüp üyelerine iyi geçtiğini belirterek, bazı araçların yüksek klasik değer taşıdığını söyledi.

Konvoyda nadir koleksiyon araçları arasında öne çıkanlardan biri, 1973 model Chevrolet Caprice Classic oldu. Aracın şu anki sahibi Haluk Ertek, aracın V8 motorlu, otomatik vitesli olduğunu ve bu modelin ilk sahibinin 'rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş' olduğunu söyledi. Ertek, şu an beşinci sahibi olduğunu ve geçen sene o zaman Erzurum Valisi olan, şu an İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin de bu araca bindiğini aktardı.

Bir başka klasik sever Emirhan Ardahanlıoğlu ise 1974 model Volkswagen Beetle Cabrio 1303 tipi aracının kendisinin altıncı sahibi olduğunu, Cabrio modelinin sonradan kesim olduğunu ve klasik otomobil bakımının zorluklar içerdiğini vurguladı.

Etkinlik, hem koleksiyoncuların araçlarını sergilemesine hem de Erzurum sokaklarında geçmişten gelen bir atmosferin yaşanmasına vesile oldu.

ERZURUM KLASİK ARAÇLAR KULÜBÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE 18 KLASİK ARAÇ, YAKUTİYE İLÇESİNDE BULUNAN TARİHİ TREN GARI ÖNÜNDE BİR ARAYA GELDİ.