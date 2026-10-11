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Erzurum paydaşları valiye Zengezur Koridoru desteği için teşekkür etti

ER-VAK ve paydaşları, 30. Sultan Sekisi toplantısına verdikleri destek ve Zengezur Koridoru yaklaşımı nedeniyle Erzurum Valisi Aydın Baruş’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum paydaşları valiye Zengezur Koridoru desteği için teşekkür etti

teşekkür ziyareti:

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) öncülüğünde düzenlenen ziyaret, 30. Sultan Sekisi Toplantısına verdiği destek ve Zengezur Koridoru konusundaki tutumu nedeniyle Erzurum Valisi Aydın Baruş'a teşekkür amacıyla gerçekleştirildi. Ziyarette ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Abdulkerim Kavaz, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez ve panel moderatörü Prof. Dr. Kerem Karabulut yer aldı.

Valilik makamında gerçekleştirilen görüşmede, toplantıya sağlanan katkılar için memnuniyet ifade edilirken, ilin ve bölgenin kalkınmasına yönelik ortak çalışma fırsatları da ele alındı.

valinin değerlendirmesi:

Vali Aydın Baruş, ziyarette Erzurum’un kalkınmasına katkı sağlayacak her olumlu fikir ve faaliyetin yanında olacaklarını belirtti. Baruş, kentte yaygın olan karamsar bakış açısının motivasyonu düşürdüğüne dikkat çekti ve özellikle turizm ile sanayi alanlarında daha fazla mesafe kat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Baruş, Erzurum’un sahip olduğu potansiyelin doğru değerlendirilmesi hâlinde gelecekte daha iyi konuma ulaşacağına inandığını ifade ederek, şehir yararına atılacak adımlarda ortak hareket etmenin önemine işaret etti.

paydaşların mesajı:

ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, Vali Baruş’un 30. Sultan Sekisi Toplantısı’nda Zengezur Koridorunun önemi hakkında sunduğu kapsamlı bilgilerin kendilerini memnun ettiğini belirtti. Güzel, Erzurum’un kalkınmasında ortak aklın, istişarenin ve iş birliğinin öncelikli olması gerektiğini söyledi.

Görüşme, devlet adamlığı bilinciyle yaklaşımlarından dolayı Valiliğe teşekkürlerin sunulması ve kent yararına yürütülecek çalışmaların ortak akıl ve iş birliği ile devam ettirilmesi vurgusuyla sona erdi.

ERZURUM KALKINMA VAKFI (ER-VAK) VE ETKİNLİK PAYDAŞLARI, 30. SULTAN SEKİSİ TOPLANTISI’NA VERDİĞİ...

ERZURUM KALKINMA VAKFI (ER-VAK) VE ETKİNLİK PAYDAŞLARI, 30. SULTAN SEKİSİ TOPLANTISI’NA VERDİĞİ DESTEK VE ZENGEZUR KORİDORU KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMLARINDAN DOLAYI ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ’A TEŞEKKÜR ZİYARETİNDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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