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Erken müdahale şart: inmemiş testis kısırlık ve kanser riskini artırıyor

Çocuklarda inmemiş testis, ileride kısırlık ve testis kanseri riskini yükseltebiliyor; uzman Doç. Dr. Mithat Günaydın, düzenli takip ve zamanında müdahale gerektiğini söylüyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Erken müdahale şart: inmemiş testis kısırlık ve kanser riskini artırıyor

inmemiş testis hakkında uyarı

Medicana Sivas Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, doğum sırasında torbada (skrotum) bulunmayan testislerin ilerleyen yıllarda hem kısırlık hem de testis kanseri riskini artırabileceğine dikkat çekti. Günaydın, bu nedenle erken tanı, düzenli izlem ve gerektiğinde cerrahi müdahalenin önemini vurguladı.

gelişim ve bekleme süreci:

Testisler anne karnında böbreklerin yanında gelişir ve doğuma yakın dönemde hormonal ve diğer mekanizmalarla aşağı iner. Doğum sırasında testislerin normalde torbada olması gerekir; eğer iniş gerçekleşmezse buna "inmemiş testis" denir. Günaydın, bazı vakalarda ilk 6 aya kadar bir hormonal dalgalanma olduğunu ve bu dönemde testislerin kendiliğinden torbaya inebileceğini belirterek, 6 aya kadar beklenir dedi.

Bekleme sürecinin ardından inmemiş testis torbaya inmediğinde, kasık kanalı ve karın içi skrotuma göre daha sıcak olduğundan testisteki sperm üreten hücreler zarar görebilir. Günaydın bu durumu, "yumurtanın yüksek ısıda bozulması" benzetmesiyle anlattı; hücrelerin hasar görmesi uzun vadede infertiliteye (çocuk sahibi olamama) yol açar ve bozulmuş hücrelerden kanser gelişme riski artar.

tedavi seçenekleri ve cerrahi yaklaşım:

Tedavi planı, testisin yerine ve tek/çift taraflı olma durumuna göre değişir. Tek taraflı inmemiş testiste genellikle cerrahi gereklidir; iki taraflı inmemiş testiste zaman zaman hormonal tedavi denenebileceği ancak hormon tedavisinin sınırlı bir yeri olduğu vurgulanmıştır. Günaydın, testis en geç 1 yaşında indirilmelidir ifadesini kullanarak zamanlamanın önemine dikkat çekti.

Testis kasık kanalında veya torbada bulunamıyorsa karın içinde aranır; bu değerlendirme için laparoskopik yöntem kullanılır. Karın içinde serbest halde bulunan testis, serbestleştirilip kanaldan aşağı indirilir. Testisin hiç bulunamaması veya karın içinde beslenemeyip erimesi halinde ise geride kalabilecek doku artığından kaynaklanan kanser riskine karşı testisin alınması gerekebilir.

ailelerin dikkat etmesi gerekenler:

Günaydın, ebeveynlerin çocuklarının testislerini özellikle banyo sırasında ve altları açıldığında kontrol etmelerini önerdi. "Aile gece ve gündüz çocuğun testisine bakıp torbaya iniyor mu? İnmiyor mu?" sorusunun düzenli olarak yanıtlanması gerektiğini belirtti. Eğer testis sık sık kanalda kalıyor veya aile durumdan şüphe ediyorsa, bir çocuk cerrahına başvurulması tavsiye edildi.

Çocuklarda inmemiş testis kısırlık ve kanser riskini artırıyor

Çocuklarda inmemiş testis kısırlık ve kanser riskini artırıyor

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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