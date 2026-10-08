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Erzurum sağlıkçıları masa tenisinde zirveyi aldı

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, 4. Kamu Spor Oyunları masa tenisinde şampiyon olarak Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'nda Erzurum'u temsil etmeye hak kazandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzurum sağlıkçıları masa tenisinde zirveyi aldı

Erzurum il sağlık müdürlüğü 4. Kamu Spor Oyunları'nda şampiyonluğu elde etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları kapsamındaki masa tenisi müsabakalarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü takımı rakiplerini geride bırakarak turnuvayı birincilikle tamamladı. Elde edilen bu sonuç takıma Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'nda Erzurum'u temsil etme hakkı sağladı.

Müsabaka süreci ve takım performansı:

Yarışmalar boyunca takımın sergilediği uyum ve disiplin öne çıktı. Takım kadrosunda yer alan Ahmet Yılmaz, Serdal Karaca ve Recep Kızılırmak bireysel mücadeleleri kadar takım içi koordinasyonlarıyla da dikkat çekti. Maçlar boyunca stratejik servisler ve hızlı kontra ataklarla rakiplerini zorlayan ekip, üst üste galibiyetlerle finale uzandı.

Gelecek etap: bölge ve finaller hedefi:

Erzurum temsilcileri, kazandıkları şampiyonluğun ardından rotayı Doğu Anadolu Bölge Şampiyonasına çevirdi. Bu etapta başarılı bir performans sergilenmesi halinde takım, Türkiye finallerine katılma şansını elde edecek ve il müdürlüğü sporcularının hedefi bu başarıyı ulusal düzeye taşımak.

Kamu Spor Oyunları, kamu çalışanlarını spora teşvik etmek, kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmek ve hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenleniyor. Farklı branşlarda süren müsabakalar, kurumların sportif kapasitesini test etmesinin yanı sıra çalışanlar arasında sosyal bağları da kuvvetlendiriyor.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ekibi, gösterdikleri performans ve aldığı destekle ilerleyen etaplarda da iddialı olduğunu vurguluyor ve bölge şampiyonasında Erzurum'u en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN 4. KAMU SPOR OYUNLARI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN 4. KAMU SPOR OYUNLARI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MASA TENİSİ MÜSABAKALARINDA ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TAKIMI ŞAMPİYON OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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