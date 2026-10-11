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Erzurum'da dağ yolları alıç toplayanlarla doldu

Erzurum'un Olur ilçesi Boğazgören'de alıç meyvesinin hasadı başladı; vatandaşlar taze tüketim ve kışlık sirke için dağlara akın ediyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:35

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da dağ yolları alıç toplayanlarla doldu

Doğal şifa: alıç hasadı başladı

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Boğazgören Mahallesindeki dağlık alanlarda, sonbaharın gelmesiyle birlikte halk arasında “kalp dostu” olarak bilinen alıç meyvesinin hasadı başladı. Doğada kendiliğinden yetişen bu meyve, bölge sakinleri için hem taze tüketim hem de kışlık hazırlıklarda tercih edilen önemli bir ürün konumunda.

Vatandaşlar dağlara akın ediyor

Bölgeye her yıl düzenli olarak gelen kişiler, olgunlaşan alıçları toplamak için erken saatlerde dağ yollarına çıkıyor. İş adamı Fuat Demir, alıcın tam mevsiminde olduğunu belirterek, 'Her yıl düzenli olarak buraya gelip alıç topluyoruz. Hem yaş meyve olarak tüketiyoruz hem de kalbe çok faydalı olduğu için sirkesini yapıp yıl boyu kullanıyoruz,' diye konuştu. Bölgede toplanan alıçlar; doğrudan tüketildiği gibi, uzun süre saklanabilecek şekilde sirke ve benzeri kışlık hazırlıklara da dönüştürülüyor.

Sağlık faydaları ve bölge kullanım alışkanlıkları

Uzmanların da sıkça dile getirdiği üzere alıç, kan damarlarını genişleterek kan akışını iyileştirme ve kalp kasını güçlendirme gibi etkileriyle biliniyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemine katkı sağladığına inanılan bu meyve, Boğazgören sakinlerinin kış aylarında sıkça başvurduğu doğal bir takviye kaynağı olarak öne çıkıyor. Bölge halkı, topladıkları alıçları hem aile tüketimi hem de komşularla paylaşmak üzere hazırlıyor ve geleneksel kullanım biçimlerini yaşatıyor.

Hasat döneminin başlamasıyla birlikte yerel ekonomiye de küçük katkılar sağlanırken, alıç toplama etkinlikleri toplumsal dayanışma ve kültürel aktarım açısından da önem taşıyor. Bölge halkı, doğal kaynaklarını koruyarak gelecek yıllarda da bu geleneği sürdürmeyi hedefliyor.

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Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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