Erzurum'dan Bakü'ye eğitim köprüsü: Atatürk Üniversitesi 200 mezun verdi

Atatürk Üniversitesi Bakü’de mezuniyet coşkusu yaşattı:

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen törenle 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde mezun olan öğrencilerin sevinçlerini paylaştı. Törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan, TİKA Azerbaycan Koordinatörü Mahmut Ağırman, Azerbaycan Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökhan Seyhan ve çok sayıda akademisyen, öğrenci ve aileleri katıldı.

törende öne çıkan konuşma ve vurgular:

Program, Türkiye ve Azerbaycan millî marşlarının okunmasıyla başladı; ardından Atatürk Üniversitesi ve Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinin tanıtım filmleri gösterildi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu konuşmasında mezunları tebrik ederek bu başarının emek, sabır, azim ve aile fedakârlıklarıyla elde edildiğini vurguladı. Hacımüftüoğlu, Bakü’de gerçekleştirilen mezuniyet töreninin iki kardeş millet arasındaki gönül köprüsünün eğitim ve bilim alanındaki yansıması olduğunu belirterek "Atatürk Üniversitesi, mesafeleri ortadan kaldırıyor" ifadesiyle açık ve uzaktan eğitimin sınır tanımayan misyonuna dikkat çekti.

Rektör konuşmasında ayrıca Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihî derinliğine dikkati çekti ve mezunların bundan sonra iki ülke dostluğunun gönüllü temsilcileri olacaklarını söyledi. Konuşmasının sonunda mezunlara ve ailelerine başarı dileklerini iletti ve iki ülke arasındaki kardeşliğin eğitim ve bilim gibi ortak değerler üzerinden güçlenmesi temennisinde bulundu.

ödüller, gösteriler ve kep atma anı:

Tören kapsamında eğitim hayatlarında başarılı olan öğrencilere hediye ve plaket takdim edildi; ödüller Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından verildi. Etkinlikte ayrıca Azerbaycan halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi yer aldı; davetliler, Azerbaycan’ın zengin kültürel mirasından örneklerin sunulduğu gösterileri ilgiyle izledi.

Programın en coşkulu anında, 2026-2027 döneminde mezun olan yaklaşık 200 öğrenci isimleri tek tek okunarak sahneye davet edildi. Mezunlar temsili belgelerini Rektör Hacımüftüoğlu’nun elinden alırken aileleri ve davetlilerle birlikte sevinçlerini paylaştı. Geri sayımın ardından gerçekleştirilen kep atma töreniyle kutlama doruğa ulaştı; ardından protokol üyeleri, akademisyenler, mezunlar ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Tören, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından düzenlenen mezuniyet kokteyli ile sona erdi. Etkinlik, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki eğitim ve gönül bağlarının somut bir örneği olarak değerlendirildi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN AZERBAYCAN’IN BAŞKENTİ BAKÜ’DE MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ.