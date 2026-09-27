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Kepez'ten öğrenci odaklı yeni adım: Yenidoğan'da 72 kişilik yurt temeli atılıyor

Kepez Belediyesi, KEPTAŞ aracılığıyla Yenidoğan Mahallesi'nde 72 öğrenci kapasiteli, ders çalışma ve sosyal alanlı modern yurdun temelini 28 Eylül'de atacak.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kepez'ten öğrenci odaklı yeni adım: Yenidoğan'da 72 kişilik yurt temeli atılıyor

Kepez Belediyesi'nin yenidoğan öğrenci yurdu projesi

Kepez Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi'nde gençlere yönelik yeni bir yurt yatırımı için düğmeye bastı. Kepez Belediyesi iştiraki KEPTAŞ tarafından hayata geçirilecek Yenidoğan Öğrenci Yurdu Projesi'nin temeli, 28 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek törenle atılacak.

yurdun donanımı ve kapasitesi:

Proje, toplam 1.653 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde planlandı. Yapı; zemin kat, üç normal kat ve çatı katından oluşacak. Binada 36 oda bulunacak ve yurt, toplam 72 öğrenciye hizmet verecek. Zemin katta öğrencilerin bir araya gelip etkinlik düzenleyebilecekleri, ders çalışabilecekleri çok amaçlı bir salon ile iki adet dükkân yer alacak.

Çatı katında planlanan 340 metrekarelik modern yemekhane aynı anda 80 öğrenciye hizmet verebilecek kapasitede tasarlandı. Tüm katlarda asansör erişimi sağlanacak, ayrıca yapıda özel iklimlendirme/klima balkonları ve 8 araçlık açık otopark yer alacak.

amaç, takvim ve öğrenci odaklı hizmet zinciri:

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, projenin tamamlanmasının ardından yurdun 2027 eğitim-öğretim yılı itibarıyla öğrencilere açılacağını duyurdu. Belediye, daha önce hayata geçirdiği Kent Lokantası ile başlayan öğrenci odaklı hizmet zincirine bu yatırımla bir halka daha eklemeyi hedefliyor.

Proje, öğrencilerin sadece konaklama değil; ders çalışma, beslenme ve sosyal etkileşim ihtiyaçlarını da aynı çatı altında karşılayabilecekleri nitelikli bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, yurdun güvenli bir ortam sağlayarak ailelerin eğitim bütçelerindeki yükü hafifletmeyi temel hedef olarak gördüğünü belirtti.

KEPEZ BELEDİYESİ YENİDOĞAN MAHALLESİ&#039;NDE MODERN BİR ÖĞRENCİ YURDUNUN TEMELİNİ ATIYOR.

KEPEZ BELEDİYESİ YENİDOĞAN MAHALLESİ'NDE MODERN BİR ÖĞRENCİ YURDUNUN TEMELİNİ ATIYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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