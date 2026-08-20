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Erzurumspor Miguel Cardoso ile yeni döneme hazırlanıyor

Miguel Cardoso, Kayserispor ile sözleşmesini karşılıklı feshedip Erzurumspor FK ile 2 yıllık mukavele imzaladı; kulübün ilk Portekizli oyuncusu oldu.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzurumspor Miguel Cardoso ile yeni döneme hazırlanıyor

Erzurumspor yeni transferini açıkladı

Erzurumspor FK, Portekizli futbolcu Miguel Cardoso ile 2 yıllık mukavele imzaladı. Bu adım, mavi-beyazlıların tarihinde kayıtlı ilk Portekizli futbolcunun takıma katılması anlamına geliyor.

Sözleşme ve transfer süreci:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Miguel Cardoso, Erzurumspor FK ile resmen anlaşmaya vardı. Taraflar iki yıllık bir düzenleme üzerinde mutabık kaldı.

Kariyer verileri ve kulübe katkısı:

Cardoso kariyeri boyunca Deportivo, Uniao Madeira, Tondela, Dinamo Moskova, Tambov, Belenenses ve Kayserispor gibi takımlarda forma giydi. Kayserispor döneminde Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 166 karşılaşmada görev almış; bu maçlarda 27 gol ve 29 asist üretti.

Miguel Cardoso'nun gelişiyle birlikte Erzurumspor FK, geçmişte forma giymiş oyuncular açısından 47 farklı ülkeyi temsil etmiş olacak ve takımın uluslararası çeşitliliği daha da artacak.

MİGUEL CARDOSO, ERZURUMSPOR FK’NIN İLK PORTEKİZLİ FUTBOLCUSU OLDU

MİGUEL CARDOSO, ERZURUMSPOR FK’NIN İLK PORTEKİZLİ FUTBOLCUSU OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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