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Esentepe'de yolculuk kaza ile bitti: üç tekerlekli motosiklette iki yaralı

Esentepe'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün devirdiği üç tekerlekli motosikletteki Nurcan B. ve Kübra Ç. yaralandı, hastaneye götürüldüler.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 08:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esentepe'de yolculuk kaza ile bitti: üç tekerlekli motosiklette iki yaralı

kaza nasıl gerçekleşti:

Adıyaman'ın Esentepe Mahallesi Karadağ Ormanlık Alan Yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücü Nurcan B. idaresindeki üç tekerlekli motosikletin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayda araçta bulunan sürücü ile yolcu olarak bulunan Kübra Ç. yaralandı.

müdahale ve sevk işlemleri:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçleri olayın sebeplerini netleştirmek için görgü tanıklarının ifadelerini alıyor ve trafik yönünden araştırma sürdürüyor.

ADIYAMAN&#039;DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ...

ADIYAMAN'DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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